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Неожиданный выбор. Дембеле назвал самого сложного соперника в карьере – и он из «Реала»

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«Ферлан Менди – самый сложный защитник для меня», – заявил Усман Дембеле в интервью Marca. – «Он очень сильный и быстрый защитник, его трудно обыграть. Он очень хорошо меня знает, что усложняет мне задачу».

Дембеле уже неоднократно играл против Менди – «Мадрид» забрал 4 матча, когда Усман и Ферлан играли друг против друга. Каталонцы победили только в одном.

Однако «Реал» может расстаться с Менди этим летом – левый защитник больше не считается «неприкасаемым» после длинной череды травм.

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6 комментариев

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predMBAPPE
Ответ Жони Бек
Один из них это уж точно
Лучший в мире привозила да)
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RealM_13
Журналист просит какого-то футболиста назвать самого сложного соперника или лучшего партнера….
Комментаторы на спортс:
Лучше бы этого назвал, того, этого, никого, чего. 🤦🏻‍♂️
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Спартак Уокер
Вообще не ожиданно
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Геннадий Чеботарев
почему неожиданный? Менди один из лучших защитников?
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Жони Бек
Ответ predMBAPPE
Ппц, скажи ещё Милитаво лучший в мире)
Один из них это уж точно
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