«Ферлан Менди – самый сложный защитник для меня», – заявил Усман Дембеле в интервью Marca. – «Он очень сильный и быстрый защитник, его трудно обыграть. Он очень хорошо меня знает, что усложняет мне задачу».

Дембеле уже неоднократно играл против Менди – «Мадрид» забрал 4 матча, когда Усман и Ферлан играли друг против друга. Каталонцы победили только в одном.

Однако «Реал» может расстаться с Менди этим летом – левый защитник больше не считается «неприкасаемым» после длинной череды травм.