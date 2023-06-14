Новая звезда на модном небосклоне «Реала»: Давид Алаба😎
Состав «Мадрида» полон ярких и талантливых футболистов, и некоторые из них любят проявлять себя не только на поле, но и за его пределами, путем создания модных образов.
В «Мадриде» было немало модников и любителей эксцентричных нарядов.
Неподражаемый Серхио Рамос
Любитель подчеркнуть фигуру - Криштиану Роналду
Уважающий хип-хоп Карим Бензема
Сегодня одним из самых (если не самым) стильных игроков в команде является Давид Алаба. Он тщательно следит за последними модными тенденциями, посещает недели моды и не боится экспериментов.
Как вам стиль Алабы? Пишите, кто на ваш взгляд самый стильный игрок «Реала»?
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