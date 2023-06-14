Говорит Мадрид
Блог

Новая звезда на модном небосклоне «Реала»: Давид Алаба😎

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Серхио Рамос Серхио Рамос
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы Клубы
Давид Алаба Давид Алаба
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Состав «Мадрида» полон ярких и талантливых футболистов, и некоторые из них любят проявлять себя не только на поле, но и за его пределами, путем создания модных образов.

В «Мадриде» было немало модников и любителей эксцентричных нарядов.

Неподражаемый Серхио Рамос

Любитель подчеркнуть фигуру - Криштиану Роналду

Уважающий хип-хоп Карим Бензема

Сегодня одним из самых (если не самым) стильных игроков в команде является Давид Алаба. Он тщательно следит за последними модными тенденциями, посещает недели моды и не боится экспериментов.

Как вам стиль Алабы? Пишите, кто на ваш взгляд самый стильный игрок «Реала»?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
za_vsu_xypmy
мне со времен баварии алаба всегда напоминал Тайлера Креэйтора
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorpion19.1987
ну до Вестбрука конечно еще далеко..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vvild
Ответ za_vsu_xypmy
мне со времен баварии алаба всегда напоминал Тайлера Креэйтора
Зашёл написать этот коммент 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Филипченко
Ответ za_vsu_xypmy
мне со времен баварии алаба всегда напоминал Тайлера Креэйтора
В модных прикидах схожесть зашкаливает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий