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«Я бы летом подписал Мбаппе»: Начо признался, что хотел бы видеть Килиана в «Реале»

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Начо подтвердил, что продлит контракт с «Мадридом». В беседе с El Chiringuito TV Фернандес рассказал, что не отказался бы выступать за «королевский клуб» вместе с капитаном сборной Франции:

«Килиан Мбаппе? Если бы это зависело от меня, я бы подписал его этим летом!»

Также воспитанник «Мадрида» высказался о возможном переезде Кейна на «Бернабеу»:

«Но при этом Харри Кейн идеально вписался бы в команду этим летом, а Мбаппе пришел бы к нам уже в следующем сезоне».

После ухода Бензема и Мариано в «Реале» не осталось классического нападающего. Согласно сообщениям в испанской прессе, «королевский клуб» рассчитывает подписать Кейна, а в качестве дублера англичанина пригласить в команду Хоселу. Любопытно, что в истории «Мадрида» было не так много случаев, когда клуб подписывал игроков старше 30 лет.

Казалось, что тема с переходом Мбаппе для «сливочных» уже закрыта, но в последнее время разговоры о трансфере Килиана в «королевский клуб» зазвучали громче.

А как вы смотрите на теоретическое подписание француза?

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