Говорит Мадрид
Блог

Куртуа - настоящий «сын маминой подруги»: организовал шикарный день рождения для будущей жены😍😍😍

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Хотя бы торт не сам испек?

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прошлым летом сделал предложение израильской модели Мишель Герциг.

Свадьба, на которой ожидается появление Флорентино Переса, запланирована на это лето, а пока Тибо организовал праздник для своей невесты, которой накануне исполнилось 26 лет.

На фото, который выложила у себя в аккаунте Мишель, Тибо выглядит даже чересчур образцово - как «сын маминой подруги»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноябрьский Набат
Что за мода везде быть в лифчике или купальнике?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий