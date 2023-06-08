Хотя бы торт не сам испек?

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прошлым летом сделал предложение израильской модели Мишель Герциг.

Свадьба, на которой ожидается появление Флорентино Переса, запланирована на это лето, а пока Тибо организовал праздник для своей невесты, которой накануне исполнилось 26 лет.

На фото, который выложила у себя в аккаунте Мишель, Тибо выглядит даже чересчур образцово - как «сын маминой подруги»