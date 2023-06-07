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За 23 года «Реал» подписал только трех игроков старше 30 лет. В это лето в «Мадрид» могут приехать сразу двое

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С 2000 года «Реал Мадрид» рискнул подписать только трех игроков в возрасте 30 лет и старше. Все они пришли в три разных трансферных окна.

В 2007-м «Мадрид» подписал Ежи Дудека в качестве свободного агента, на тот момент вратарю было 34 года.

В 2010-м «Реал» заплатил 8 млн евро за Рикарду Карвалью из «Челси», португальскому защитнику тогда было 32 года.

А в 2012 году «Мадрид» бесплатно подписал Диего Лопеса, 31-летний голкипер впоследствии заменил Икера Касильяса.

Закономерность ясна: Перес не делает ставку на игроков старше 30 лет. Однако в этом году, похоже, все изменилось: согласно инсайдам, «Реал» активно интересуется двумя игроками старше 30 – Харри Кейном и Хоселу.

«Мадрид» нуждается в нападающем, чтобы заменить Карима Бензема. А поскольку «Реалу» нужен звездный форвард, готовый делать разницу в важные моменты, Перес вынужден рассматривать Кейна – ведь доступных вариантов не так много. Интересно, рискнет ли Флорентино выложить за 29-летнего Харри (30 стукнет в июле) 100 миллионов.

Harry Kane moves within one goal of Jimmy Greaves' Tottenham record in FA Cup victory over Portsmouth

1 комментарий

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HI MARS
Бред.Не долго думая вспомнил Каннаваро,которому было далеко за 30
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