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Каземиро: «Не удивлюсь, если Винисиус захочет покинуть Мадрид после расистских нападок

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В этом сезоне Винисиус стал жертвой многочисленных случаев расистских оскорблений.

Каземиро, легенда Мадрида, который также является одноклубником форварда по сборной, поделился своим мнением о ситуации.

«Нас беспокоит, что такие люди все еще есть. Это не первый раз, когда Винисиус жалуется. Я думаю, что Ла Лига должна принять меры, потому что они не могут потерять такого игрока», — сказал Каземиро Marca.

«Я рад, что он в «Реале». Но я не удивлюсь, если он захочет уйти».

1 комментарий

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Gayrat Sultonov
Это к лучшему (если уходить). Наконец-то Карло придумает другую тактику игры.
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