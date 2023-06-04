В этом сезоне Винисиус стал жертвой многочисленных случаев расистских оскорблений.

Каземиро, легенда Мадрида, который также является одноклубником форварда по сборной, поделился своим мнением о ситуации.

«Нас беспокоит, что такие люди все еще есть. Это не первый раз, когда Винисиус жалуется. Я думаю, что Ла Лига должна принять меры, потому что они не могут потерять такого игрока», — сказал Каземиро Marca.

«Я рад, что он в «Реале». Но я не удивлюсь, если он захочет уйти».