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Детали подписания Хоселу: годичная аренда, зарплата меньше, чем у Мариано, и роль второго форварда. «Мадрид» в поиске еще одной девятки

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Мадридский «Реал» завершает подписание Хоселу из «Эспаньола», сообщает Marca.

33-летний нападающий переедет в «Мадрид» на правах аренды на один год вместо постоянного трансфера.

Сделка по аренде состоится благодаря пункту об освобождении в его контракте, который позволяет ему перейти в другую команду на правах аренды, если «Эспаньол» вылетит из чемпионата – это уже произошло на прошлой неделе.

Joselu stars in Spain debut as La Roja storm past Norway - Football España

«Реал» будет полностью выплачивать его зарплату в течение годичного контракта. Зарплата Хоселу составит около 3 млн евро за год, что на 1,5 млн евро меньше, чем у Мариано Диаса – он покинет клуб совсем скоро.

Между тем, «Мадрид» продолжит поиски нападающего даже после прихода Хоселу. Ситуация станет еще более серьезной, если Карим Бензема объявит об уходе.

Виктор Осимхен, Харри Кейн, Лаутаро Мартинес, Роберто Фирнино и даже Кай Хавертц – кандидаты на его роль.

4 комментария

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Ruslan3132
норм замена вовсе не играющему Марьяно. Адаптированный к ЛаЛиге опытный нападающий, спокойно сидящий на лавке и готовый усилить игру с замены. Такого же типа надо замену Куртуа подобрать вместо Лунина. И ждем глобальной перестройки 2024
+3
0
+3
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Djone Evans
Только не Хаверц!!
Хватило уже ...
+2
0
+2
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Gloxinia
Кстати, еще с прошлого года появляется информация, что реал рассматривает Хаверца
0
0
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