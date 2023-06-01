Мадридский «Реал» завершает подписание Хоселу из «Эспаньола», сообщает Marca.

33-летний нападающий переедет в «Мадрид» на правах аренды на один год вместо постоянного трансфера.

Сделка по аренде состоится благодаря пункту об освобождении в его контракте, который позволяет ему перейти в другую команду на правах аренды, если «Эспаньол» вылетит из чемпионата – это уже произошло на прошлой неделе.

«Реал» будет полностью выплачивать его зарплату в течение годичного контракта. Зарплата Хоселу составит около 3 млн евро за год, что на 1,5 млн евро меньше, чем у Мариано Диаса – он покинет клуб совсем скоро.

Между тем, «Мадрид» продолжит поиски нападающего даже после прихода Хоселу. Ситуация станет еще более серьезной, если Карим Бензема объявит об уходе.

Виктор Осимхен, Харри Кейн, Лаутаро Мартинес, Роберто Фирнино и даже Кай Хавертц – кандидаты на его роль.