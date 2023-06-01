11 комментариев

У «Реала» богатый выбор: 5 игроков, которые могут заменить Бензема
Уход Карима Бензема из «Реала» практически подтвержден. Вот нападающие, которые могут стать заменой 35-летнему французу в следующем сезоне.
Харри Кейн
Суперзвездный английский нападающий, как говорят, является личной ставкой Карло Анчелотти.
Однако контракт Кейна истекает в следующем году, поэтому Пересу, вероятно, придется выложить большую сумму, чтобы перевезти форварда на «Бернабеу» этим летом.
Роберто Фирмино
Бразилец рассматривается скорее как запасной вариант, но в «Мадриде» он все же может стать нападающим первого выбора.
В этом сезоне 31-летний Фирмино доказал, что все еще может принести пользу, если дать ему шанс.
Виктор Осимхен
Нигерийский нападающий рассматривается как альтернатива Харри Кейну. Однако есть ощущение, что и совет директоров, и Карло Анчелотти не рассматривают этот вариант всерьез.
Кроме того, «Челси» и «Бавария», похоже, больше заинтересованы в Осимхене.
Хоселу
Этим летом «Реал» определенно подпишет испанца в качестве запасного игрока.
Если «Мадрид» решит не приобретать другого форварда, то 33-летний Хоселу будет играть ключевую роль для команды Анчелотти в следующем сезоне. Любопытно посмотреть.
Родриго
В конце концов, «Реал» может никого не подписать и использовать Родриго в качестве девятки.
Бразилец, очевидно, предпочитает играть в центре поля, а не на правом фланге, поэтому со временем он может приспособиться к роли нападающего на постоянной основе.
Имхо, Мартинеса можно еще посмотреть.