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У «Реала» богатый выбор: 5 игроков, которые могут заменить Бензема

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Карим Бензема Карим Бензема
Харри Кейн Харри Кейн
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Хоселу Хоселу
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Футбол Футбол

Уход Карима Бензема из «Реала» практически подтвержден. Вот нападающие, которые могут стать заменой 35-летнему французу в следующем сезоне.

Харри Кейн

Суперзвездный английский нападающий, как говорят, является личной ставкой Карло Анчелотти.

Однако контракт Кейна истекает в следующем году, поэтому Пересу, вероятно, придется выложить большую сумму, чтобы перевезти форварда на «Бернабеу» этим летом.

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Роберто Фирмино

Бразилец рассматривается скорее как запасной вариант, но в «Мадриде» он все же может стать нападающим первого выбора.

В этом сезоне 31-летний Фирмино доказал, что все еще может принести пользу, если дать ему шанс.

Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий рассматривается как альтернатива Харри Кейну. Однако есть ощущение, что и совет директоров, и Карло Анчелотти не рассматривают этот вариант всерьез.

Кроме того, «Челси» и «Бавария», похоже, больше заинтересованы в Осимхене.

Хоселу

Этим летом «Реал» определенно подпишет испанца в качестве запасного игрока.

Если «Мадрид» решит не приобретать другого форварда, то 33-летний Хоселу будет играть ключевую роль для команды Анчелотти в следующем сезоне. Любопытно посмотреть.

Родриго

В конце концов, «Реал» может никого не подписать и использовать Родриго в качестве девятки.

Бразилец, очевидно, предпочитает играть в центре поля, а не на правом фланге, поэтому со временем он может приспособиться к роли нападающего на постоянной основе.

11 комментариев

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Дени Сыч
Если Пересу не хочется повторения быстрого проигрыша Ла Лиги полуметровой Барсе с большим отставанием, , то Топ форвард нужен 100%.
Имхо, Мартинеса можно еще посмотреть.
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Геннадий Чеботарев
похоже что автор хорошо замочив вчера победу Севильи. пока что нет замены Кариму даже в призрачном сне. из всех перечисленный только Кейн ,но это гипотетически.
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Greg Jackson
Осимхен просто лучший в этом списке.
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suorg
надо брать Фирмино в качестве дублера Родриго и подписать новый контракт с Асенсио.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Greg Jackson
Осимхен просто лучший в этом списке.
чем он лучше? прошлый сезон отыграл не плохо и все? а год назад ,а два что он делал? так в прошлом сезоне Леао пели деферамбы а сейчас и не вспоминают. по одному сезону делать топ звездой это смешно.
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Greg Jackson
Ответ Геннадий Чеботарев
чем он лучше? прошлый сезон отыграл не плохо и все? а год назад ,а два что он делал? так в прошлом сезоне Леао пели деферамбы а сейчас и не вспоминают. по одному сезону делать топ звездой это смешно.
В прошлом сезоне Осимхен забил за 27 игр 14 мячей в чемпионате, а хваленный Кейн за 37 забил 17. Осимхен очень быстрый и хорош как в завершении так и в прессинге. бонус - шикарно играет головой
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Геннадий Чеботарев
Ответ Greg Jackson
В прошлом сезоне Осимхен забил за 27 игр 14 мячей в чемпионате, а хваленный Кейн за 37 забил 17. Осимхен очень быстрый и хорош как в завершении так и в прессинге. бонус - шикарно играет головой
в этом сезоне он играл хорошо,а в прошлом? а в позапрошлом? это не фифа,это жизнь.
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Геннадий Чеботарев
Ответ suorg
надо брать Фирмино в качестве дублера Родриго и подписать новый контракт с Асенсио.
а ты не видел как Родриго играет в качестве чистой 9? анчелоти его ставил несколько раз,когда Карим был травмирован. а вот про Асенсио может быть и интересно. во всяком случае временно.
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