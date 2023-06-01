11 комментариев

Уход Карима Бензема из «Реала» практически подтвержден. Вот нападающие, которые могут стать заменой 35-летнему французу в следующем сезоне.

Харри Кейн

Суперзвездный английский нападающий, как говорят, является личной ставкой Карло Анчелотти.

Однако контракт Кейна истекает в следующем году, поэтому Пересу, вероятно, придется выложить большую сумму, чтобы перевезти форварда на «Бернабеу» этим летом.

Роберто Фирмино

Бразилец рассматривается скорее как запасной вариант, но в «Мадриде» он все же может стать нападающим первого выбора.

В этом сезоне 31-летний Фирмино доказал, что все еще может принести пользу, если дать ему шанс.

Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий рассматривается как альтернатива Харри Кейну. Однако есть ощущение, что и совет директоров, и Карло Анчелотти не рассматривают этот вариант всерьез.

Кроме того, «Челси» и «Бавария», похоже, больше заинтересованы в Осимхене.

Хоселу

Этим летом «Реал» определенно подпишет испанца в качестве запасного игрока.

Если «Мадрид» решит не приобретать другого форварда, то 33-летний Хоселу будет играть ключевую роль для команды Анчелотти в следующем сезоне. Любопытно посмотреть.

Родриго

В конце концов, «Реал» может никого не подписать и использовать Родриго в качестве девятки.

Бразилец, очевидно, предпочитает играть в центре поля, а не на правом фланге, поэтому со временем он может приспособиться к роли нападающего на постоянной основе.