Летнее окно вот-вот откроется.

Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль» в качестве свободного агента, так как он хочет начать новую главу в своей карьере. Чаще всего его связывают с шокирующим переходом в «Реал», так как в Мадриде видят в нем хорошую краткосрочную замену Кариму Бензема.

«Реал Мадрид» ведет переговоры с Хоселу в качестве запасного нападающего, но в их списке есть и Роберто Фирмино. Они общались с людьми, близкими к нему», — сказал Романо в своем подкасте Here We Go.

«В клубе проинформированы об условиях сделки, и мне сказали, что у Фирмино возник большой соблазн перейти в «Реал Мадрид».

Как вам кажется, следует ли «Лос Бланкос» подписать бразильца в дополнение к Хоселу (или вместо него) или же у вас есть более подходящие кандидатуры?