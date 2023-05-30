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Хочет ли Фирмино перейти в «Реал»? Отвечает Фабрицио Романо 🗣

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Летнее окно вот-вот откроется.

Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль» в качестве свободного агента, так как он хочет начать новую главу в своей карьере. Чаще всего его связывают с шокирующим переходом в «Реал», так как в Мадриде видят в нем хорошую краткосрочную замену Кариму Бензема.

«Реал Мадрид» ведет переговоры с Хоселу в качестве запасного нападающего, но в их списке есть и Роберто Фирмино. Они общались с людьми, близкими к нему», — сказал Романо в своем подкасте Here We Go.

«В клубе проинформированы об условиях сделки, и мне сказали, что у Фирмино возник большой соблазн перейти в «Реал Мадрид».

Как вам кажется, следует ли «Лос Бланкос» подписать бразильца в дополнение к Хоселу (или вместо него) или же у вас есть более подходящие кандидатуры?

2 комментария

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Андрей Хенто
Конечно следует, как подмена Кариму - идеальный и недорогой вариант с большим опытом.
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