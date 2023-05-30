Говорит Мадрид
Блог

Похоже, «Реал» определился с новым форвардом. Это не Кейн и не Фирмино

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хоселу Хоселу
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

По сообщениям многочисленных источников, «Реал Мадрид» очень близок к подписанию Хоселу в качестве запасного форварда.

За трансфер Хоселу не придется платить, так как он собирается расторгнуть контракт с «Эспаньолом» после того, как команда вылетела из Ла Лиги. Для «Мадрида» это серьезный аргумент, поскольку другие варианты значительно дороже: «Интер» выставляет огромный ценник за Лаутаро, а «Тоттенхэм» – за Кейна.

Хоселу показал себя одним из лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне, забив 19 мячей и 4 голевые передачи.

Интересно, что с 2009 по 2012 год 33-летний игрок выступал в составе мадридской «Кастильи». После этого он провел несколько лет в Бундеслиге, Премьер-лиге и Ла Лиге.

Joselu iguala un rècord golejador a l'Espanyol de fa 43 anys

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Кликбейтный заголовок, Кейн вполне может прийти если Бензема уйдёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий