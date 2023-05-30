По сообщениям многочисленных источников, «Реал Мадрид» очень близок к подписанию Хоселу в качестве запасного форварда.

За трансфер Хоселу не придется платить, так как он собирается расторгнуть контракт с «Эспаньолом» после того, как команда вылетела из Ла Лиги. Для «Мадрида» это серьезный аргумент, поскольку другие варианты значительно дороже: «Интер» выставляет огромный ценник за Лаутаро, а «Тоттенхэм» – за Кейна.

Хоселу показал себя одним из лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне, забив 19 мячей и 4 голевые передачи.

Интересно, что с 2009 по 2012 год 33-летний игрок выступал в составе мадридской «Кастильи». После этого он провел несколько лет в Бундеслиге, Премьер-лиге и Ла Лиге.