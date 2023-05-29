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«Реал» рассматривает Фирмино как альтернативу другому нападающему, которого, вероятно, не удастся купить

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«Реал» заинтересован в бесплатном трансфере нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино летом, сообщает AS.

Бразильский нападающий, однако, не является приоритетом для «сливочных», когда речь идет об улучшении их передней линии.

«Мадрид» рассматривает Фирмино как альтернативу нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну.

Если трансфер Кейна окажется для них слишком дорогим, «Лос Бланкос» обратят свое внимание на подписание контракта с Фирмино.

Карло Анчелотти уже подтвердил, что клуб ищет нового нападающего, который будет конкурировать с Каримом Бензема в следующем сезоне.

Фирмино сделал блестящую карьеру в «Ливерпуле», забив 111 голов и отдав 79 результативных передач в 362 матчах.

2 комментария

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Ахмед Абдулхаликов
Буда рад если Боби перейдёт в Реал
+4
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Андрей Хенто
Очень бы хотел, чтобы Фирмино на год-два подписали - идеальный игрок для подмены Карима.
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