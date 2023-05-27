Решение Марко Асенсио покинуть «Реал Мадрид» стало сенсацией для многих. Многочисленные источники (первым был Relevo) утверждают, что испанский нападающий решил не продлевать контракт на «Бернабеу» и уже ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» о переходе летом на правах свободного агента.

По данным ESPN, интерес к 27-летнему игроку проявляют «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан», но предложение «ПСЖ» кажется наиболее привлекательным.

Хорошие отношения между Жорже Мендешом, агентом Асенсио, и Луисом Кампосом, спортивным директором французской команды, сыграли ключевую роль в переговорах, как сообщает источник.

С начала года 27-летний футболист вел переговоры с клубом о новом контракте и имел на столе предложение о продлении. Однако Асенсио принял решение отказаться от него.

Вингер «Реала» сообщил о своем решении сотрудникам тренировочного комплекса клуба в Вальдебебасе, к разочарованию тренерского штаба, который хотел, чтобы испанец остался в клубе, но Асенсио хотел играть более заметную роль в команде.

Марко провел на «Сантьяго Бернабеу» семь лет, в этом сезоне он сыграл 50 матчей, забив 12 голов и отдав восемь голевых передач.

За семь лет карьеры в «Мадриде» он выиграл 17 главных трофеев: три Лиги чемпионов, три Ла Лиги, четыре клубных ЧМ, три Суперкубка Европы, три Суперкубка Испании и один Кубок Испании.