🚨 «По совпадению это лучший период «Барселоны» в Испании». Перес четко намекнул, что «Барса» нечестно выигрывала Ла Лигу при Негрейре

Кого-то еще можно удивить критикой Ла Лиги со стороны «Барселоны» или «Реала»? Да, это сложно, но президент королевского клуба Флорентино Перес все же попытался. Правда, о союзе с каталонцами в этом вопросе не может быть и речи.

«Уровень судейства в Испании нельзя назвать нормальным. И, конечно, это неправильно, что «Барселона» платила вице-президенту Комитета судей более 8 миллионов евро, как минимум, в течение 17 лет по какой-либо причине. Это должностное лицо, у которого важные обязанности. И этот период, по совпадению, выпал на лучший период «Барселоны» в нашей стране», – сказал Перес.

Новый виток войны?