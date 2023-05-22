16 комментариев

Бразильцу можно только посочувствовать.

В воскресенье «Реал» уступил на выезде «Валенсии» 0:1, а во время матча фанаты хозяев оскорбляли вингера «Мадрида» Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем».

В результате игра была остановлена на 8 минут. Позже, после перепалки между игроками команд, Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо Уго Дуро.

Вскоре после матча соцсети заполонили посты поддержки бразильца, а в частности форвард сборной Франции Килиан Мбаппе написал в инстаграме: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Другой нападающий «ПСЖ», Неймар, партнер Винисиуса Жуниора по сборной Бразилии, написал: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Защитник «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали написал: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».