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Фото дня📷 Весь мир поддерживает Винисиуса после расистского скандала - в соцсетях тысячи постов, посвященных бразильцу

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Бразильцу можно только посочувствовать.

В воскресенье «Реал» уступил на выезде «Валенсии» 0:1, а во время матча фанаты хозяев оскорбляли вингера «Мадрида» Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем».

В результате игра была остановлена на 8 минут. Позже, после перепалки между игроками команд, Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо Уго Дуро.

Вскоре после матча соцсети заполонили посты поддержки бразильца, а в частности форвард сборной Франции Килиан Мбаппе написал в инстаграме: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Другой нападающий «ПСЖ», Неймар, партнер Винисиуса Жуниора по сборной Бразилии, написал: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Защитник «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали написал: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».

16 комментариев

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Denis2403
Убого шутить над цветом кожи или нации,не люблю винисиуса,но тут уже перегибают палку
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fellx
Ну что ж, спасибо быдло фанатам из Валенсии. Теперь Винисиус имеет не только топ уровен, а ещё и медийность.
+9
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+5
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Машина Мощная
черный пиар тоже пиар
+5
-1
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Vitezslav
Ответ Denis2403
Убого шутить над цветом кожи или нации,не люблю винисиуса,но тут уже перегибают палку
А шутки про сношания с мамкой норм? А выкрики по поводу убийства? А глумёж над погибшими? С трибун много мерзкого кричат. Это не значит, что с этим не нужно бороться. Просто не нужно выделять что-то одно.
+3
-1
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Gridint
Ответ fellx
Ну что ж, спасибо быдло фанатам из Валенсии. Теперь Винисиус имеет не только топ уровен, а ещё и медийность.
"темнокожий" пиар получился.
+3
-1
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Steppenwolf
Фанаты Валенсии ведут себя так, что создаётся впечатление, что в их любимой команде темнокожих футболистов нет.
+3
-2
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Vito Karleone
Короче все негры поддержали) ну и что, что он чёрный, белый или красный, он этого не становится же плохим или хорошим.
+2
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D1sant
Ответ Steppenwolf
Фанаты Валенсии ведут себя так, что создаётся впечатление, что в их любимой команде темнокожих футболистов нет.
А не создаётся впечатления, что его называют обезьяной не потому, что он чёрный, а потому что ведёт себя как обезьяна. В Реале он не единственный чёрный, но оскорбляют только его. Если бы он вместо кривляний и ответных оскорблений просто играл в футбол, никто бы ему ничего не кричал, потому что поняли бы, что ему все равно. Виниссиус истеричка, которому не мешало бы посетить психолога. Медийных личностей всегда будет кто-то оскорблять, а его тем более есть за что.
+4
-3
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Maksat Hasanow
Ответ D1sant
А не создаётся впечатления, что его называют обезьяной не потому, что он чёрный, а потому что ведёт себя как обезьяна. В Реале он не единственный чёрный, но оскорбляют только его. Если бы он вместо кривляний и ответных оскорблений просто играл в футбол, никто бы ему ничего не кричал, потому что поняли бы, что ему все равно. Виниссиус истеричка, которому не мешало бы посетить психолога. Медийных личностей всегда будет кто-то оскорблять, а его тем более есть за что.
Его ест за что да? Тогда вопрос а насчёт кричалки перед матчем что скажешь? Он что там тоже провоцировал пока сидел в автобусе. Предыдущие игры ничего такого не случалось с ними. А тут пришли и орут. Почему?
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Трусики Бочкаревой
Эта обезьяна всем надоела , пусть уезжает обратно во фламенго
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Роман75
У Винисиуса не хватает мозгов пару раз пропустить мимо ушей кричалки. Не зря его дурнем назвали)) А вообще, кто громче всех кричит про расизм-сам расист махровый)
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Sem Sema
Тех кто рофлит и тролит над этим все же в сотни раз больше, хотя по сути благодаря тролям в сша и европе уважают лгбт и черных больше чем белых)
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Steppenwolf
Надо всё -таки не полениться и посмотреть сколько в составе Валенсии темнокожих, я начинаю верить в то, что их там нет. )
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Steppenwolf
Ответ D1sant
А не создаётся впечатления, что его называют обезьяной не потому, что он чёрный, а потому что ведёт себя как обезьяна. В Реале он не единственный чёрный, но оскорбляют только его. Если бы он вместо кривляний и ответных оскорблений просто играл в футбол, никто бы ему ничего не кричал, потому что поняли бы, что ему все равно. Виниссиус истеричка, которому не мешало бы посетить психолога. Медийных личностей всегда будет кто-то оскорблять, а его тем более есть за что.
Но оскорбление выбрали именно расистское.Тут дело, скорее, не почему, а каким среднековым образом.
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Tiko Tiko
Ответ Трусики Бочкаревой
Эта обезьяна всем надоела , пусть уезжает обратно во фламенго
Такой натцики и в России живут один из них ты христианин 90% во крови натцизм и держат Чорний в рабство очень любите
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