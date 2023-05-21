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Решительные меры. После матча «Валенсия» — «Реал» испанская федерация футбола уволила 6(!) судей VAR

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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Все изменила одна ошибка.

Испанская футбольная федерация и технический комитет судей приняли очень значимое решение в ответ на эпизод, произошедший с Винисиусом в матче против «Валенсии».

Игнасио Иглесиас Вильянуэва, который был главным по VAR в той игре, сегодня был уволен, сообщает Marca. За ним последовало еще пять технических рефери, чьи решения и ранее вызвали вопросы.

На матче «Валенсия» — «Реал» Вильянуэва был главным видеоарбитром, и именно он отвечал за проверку всех спорных эпизодов. Судья был уволен из-за того, что после стычки Винисуса с Уго Дуро он отправил только одно изображение, где игрок «Реала» ударил по лицу соперника, хотя за секунды до этого нападающий «Валенсии» душил бразильца. Федерация и технический комитет были возмущены такой избирательностью судьи, и, как утверждает Marca, это первый доказанный случай, когда судья VAR намеренно исказил некоторые моменты матча.

Остальные пять арбитров были уволены, потому что «технический комитет судей считает необходимым изменение и развитие процесса использования VAR»

При этом испанская федерация футбола считает, что главный судья матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа «был безупречен» и принимал решения на основе того, что ему прислали из комнаты, где проводилась работа с видеоассистентом.

9 комментариев

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ak-tank
Хорошо, что чиновники отреагировали решительно на всю эту историю с Винисиусом.
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Harut Hovsepyan
Наконец-то они что-то СДЕЛАЛИ, а то обычно скопипастят пару твиттов и все. Надеюсь, на этом не остановятся!
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Ernest Imamov
Наконец-то
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ xDe xDe
Думаю, вне зависимости от отношения к Винисиусу люди согласятся, что ВАР отработал непрофессионально. Повтор показали не весь. А в идеале, имхо, эпизод нужно было транслировать главному рефери не с Дуро и даже не с Мамардашвили, а с момента, когда защитник Валенсии не отдавал мяч Рюдигеру, а тот оттолкнул его. С этого и началась вся каша. Ну и вмешаться нужно было вовремя, а не ушами хлопать. В итоге немец и валенсиец получили бы по жёлтой карточке, и всё. Впрочем, ВАР часто работает очень коряво. И правила видеоассиста, и коммуникацию между арбитрами ещё шлифовать и шлифовать, система относительно свежая ещё.
Да в целом испанское судейство это какой-то цирк. Иной раз смотришь и вообще не понимаешь как можно одни и тебе эпизоды трактовать настолько по-разному
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