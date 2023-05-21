9 комментариев

Все изменила одна ошибка.

Испанская футбольная федерация и технический комитет судей приняли очень значимое решение в ответ на эпизод, произошедший с Винисиусом в матче против «Валенсии».

Игнасио Иглесиас Вильянуэва, который был главным по VAR в той игре, сегодня был уволен, сообщает Marca. За ним последовало еще пять технических рефери, чьи решения и ранее вызвали вопросы.

На матче «Валенсия» — «Реал» Вильянуэва был главным видеоарбитром, и именно он отвечал за проверку всех спорных эпизодов. Судья был уволен из-за того, что после стычки Винисуса с Уго Дуро он отправил только одно изображение, где игрок «Реала» ударил по лицу соперника, хотя за секунды до этого нападающий «Валенсии» душил бразильца. Федерация и технический комитет были возмущены такой избирательностью судьи, и, как утверждает Marca, это первый доказанный случай, когда судья VAR намеренно исказил некоторые моменты матча.

Остальные пять арбитров были уволены, потому что «технический комитет судей считает необходимым изменение и развитие процесса использования VAR»

При этом испанская федерация футбола считает, что главный судья матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа «был безупречен» и принимал решения на основе того, что ему прислали из комнаты, где проводилась работа с видеоассистентом.