🎥 Алонсо в «Ливерпуле» вдохновлял маленького Трента. Защитник рассказал, чему научился у Хаби и Стиви Джи

«Мадрид» готовится к выезду на «Энфилд» в рамках Лиги чемпионов. Конечно, эта игра будет совершенно особенной для Александер-Арнолда, ведь он совсем недавно перебрался из родного «Ливерпуля» в «Реал».

Поездка в Англию будет эмоциональной еще и для Хаби Алонсо, который в свое время, как и Трент, сменил «красных» на «сливочных».

Александер-Арнолд, еще будучи мальчишкой в академии мерсисайдцев, восхищался игрой Алонсо за основу «Ливерпуля». Много лет спустя судьба свела фаната и кумира в «королевском клубе».

В преддверии матча с экс-клубом защитник в интервью Prime поделился детскими воспоминаниями и впечатлениями о работе с Алонсо:

«Наверное, мое первое воспоминание о Хаби – это Стамбул [финал ЛЧ-2005]. Я был тогда маленьким, но ту игру помню очень ярко – может, она врезалась в мою память еще тогда, а может, я слишком часто ее пересматривал! Хаби забил культовый гол в абсолютно культовой игре. Это мое первое серьезное воспоминание о нем.

Конечно, я отлично помню его как игрока, его игровой стиль. В нашем первом разговоре я рассказал, как в детстве, наблюдая за их с [Стивеном] Джеррардом игрой, я осознал, что передачи – это искусство. Их передачи даже звучали иначе.

Это очень тяжело объяснить, но хорошую передачу можно услышать. Есть такой характерный звук удара бутсы по мячу, когда ты понимаешь, что передача идеальна. Тяжело описать, но если ты знаешь этот звук, ты понимаешь, о чем я говорю.

Хаби был моим кумиром, на которого я ровнялся, старался повторять передачи, которые видел в его игре. Да я и сейчас это делаю, тем более на тренировках он иногда показывает нам свою игру. Он частенько участвует в тренировках, до сих пор может выходить на поле».

Трент пообещал, что не будет отмечать гол, если сможет забить на «Энфилде». Но сперва защитнику нужно добиться попадания в состав: англичанин из-за травмы не выходил на поле с середины сентября.

Увидим Трента в матче с «Ливерпулем»?