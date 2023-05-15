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«Реал» охотится за молодой звездой Ла Лиги. В соперниках – «Барса» и «Ливерпуль»

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Габриэль Вейга Габриэль Вейга
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» становится серьезным претендентом на подписание полузащитника «Сельты» Габриэля Вейга, сообщает Cope.

«Мадрид» планирует подписать его этим летом, а затем отправить в аренду, чтобы он мог продолжить развитие, пока не будет готов к игре в первой команде на «Бернабеу».

В контракте Вейнга есть пункт об отступных в размере 40 млн евро. Ранее сообщалось, что он предпочел бы переезд в Мадрид другим вариантам, при этом интерес к нему проявляли также «Ливерпуль» и «Барселона».

Вейга был одним из лучших молодых игроков Ла Лиги в этом сезоне. 20-летний испанец забил девять голов и отдал четыре голевые передачи в 32 матчах чемпионата в этом сезоне.

Lo tiene todo". Gabri Veiga, el pelotazo que da el dueño del Celta tras vetar a Denis Suárez

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
вот этого пацана надо брать
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