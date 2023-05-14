Карло Анчелотти считает, что час против «Хетафе» - это достаточное количество игрового времени для Эдена Азара.

Тренер «Реала» внес восемь изменений в состав по сравнению с прошедшим матчем с «Сити». Таким образом, Азар получил редкую возможность выйти на поле в Ла Лиге с первых минут.

Последний раз это случилось в матче с «Мальоркой» в сентябре прошлого года. А последний выход в старте во всех соревнованиях для нападающего пришелся на январь, когда «Мадрид» обыграл «Касераньо» в Кубке Испании.

Вчера спустя час матча бельгийца заменил Винисиус. Азар всего в третий раз за сезон сыграл 60 или более минут.

На вопрос об Азаре во время пресс-конференции после игры Анчелотти ответил:

«60 минут для Эдена Азара? Этого было достаточно для футболиста, который очень мало играл в этом сезоне».

Напомним, что победа в Ла Лиге остается вне досягаемости для «Реала», поскольку «Барселона» может похвастаться 11-очковым преимуществом в таблице и имеет игру в запасе. Анчелотти и команда уже выиграли Кубок Испании и сейчас сосредоточены на Лиге чемпионов.