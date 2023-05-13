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Оказывается, Кроос долгие годы ждал победы с «Мадридом» в одном кубке. И это не Лига чемпионов

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Небольшой, но важный трофей.

Хавбек «Мадрида» Тони Кроос перебрался из «Баварии» и «Мадрид» девять лет назад. Вместе со «сливочными» за это время он выиграл практически все трофеи, которые только можно взять, кроме одного. Покорился этот кубок лишь в этом сезоне.

«Выиграть Кубок Испании было очень приятно, очень круто. В прошлом году я уже подумал, что никогда не выиграю его. Атмосфера была как на финале Лиги чемпионов. Обидно, что за последние девять лет мы так редко выходили в финал».

Это удивительно, что в активе «Мадрида» и Крооса за девять лет 4 победы в Лиге чемпионов и 3 победы в Ла Лиге, но при этом Кубок Испании стал первым за этот отрезок. Внутренний трофей, который

1 комментарий

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Maksat Yakubow
Что за дешевый кликбейт спортс? Всем понятно, что он ждал этого трофея.
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