«Реал Мадрид» завтра сыграет с «Хетафе» в Ла Лиге. Матч не повлияет на гонку за трофеем, который, по сути, уже в руках у «Барселоны». Поэтому в прессе даже мелькала информация, что «Реал» предоставит отдых своим ключевым игрокам во время завтрашней встречи, чтобы они успели как следует восстановиться перед ответным полуфиналом с «МанСити», который пройдет в 17 мая.

«Завтра мы хотим победить, мы сосредоточены на матче с «Хетафе», а не с «Сити», - заверил Карло Анчелотти во время пресс-конференции.

«Ферлан Менди и Дани Себальос завтра вернутся на поле. Тибо Куртуа сыграет, у меня есть сомнения по поводу Вини – он выйдет, но не знаю в стартовом составе или на замену».

«Я не буду раскрывать все карты, потому что не хочу давать тем самым преимущество «Хетафе». Некоторые игроки устали, поэтому мы не станем подвергать их риску».

«Бензема, Алаба и Родриго получили несколько ударов во вторник».