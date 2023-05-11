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«Некоторые игроки устали». Карло Анчелотти сообщил о состоянии ряда футболистов перед матчем с «Хетафе»

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«Реал Мадрид» завтра сыграет с «Хетафе» в Ла Лиге. Матч не повлияет на гонку за трофеем, который, по сути, уже в руках у «Барселоны». Поэтому в прессе даже мелькала информация, что «Реал» предоставит отдых своим ключевым игрокам во время завтрашней встречи, чтобы они успели как следует восстановиться перед ответным полуфиналом с «МанСити», который пройдет в 17 мая.

«Завтра мы хотим победить, мы сосредоточены на матче с «Хетафе», а не с «Сити», - заверил Карло Анчелотти во время пресс-конференции.

«Ферлан Менди и Дани Себальос завтра вернутся на поле. Тибо Куртуа сыграет, у меня есть сомнения по поводу Вини – он выйдет, но не знаю в стартовом составе или на замену».

«Я не буду раскрывать все карты, потому что не хочу давать тем самым преимущество «Хетафе». Некоторые игроки устали, поэтому мы не станем подвергать их риску».

«Бензема, Алаба и Родриго получили несколько ударов во вторник».

3 комментария

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Андрей Хенто
Завтра ожидается Мариано в старте и пишут, что это последний его матч в стартовом составе. Надеюсь легенда проведет достойный матч на прощание)
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Sergy Grand
Ответ Андрей Хенто
Завтра ожидается Мариано в старте и пишут, что это последний его матч в стартовом составе. Надеюсь легенда проведет достойный матч на прощание)
Легендарный обладатель семерки))
+2
0
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Геннадий Чеботарев
все кто играл с сити должны завтра отдохнуть.
+1
-1
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