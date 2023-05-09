Респект и уважуха, не иначе!

Вингер «Реала» Винисиус открыл счет на 36-й минуте матча против «Манчестер Сити», а матч закончился вничью 1:1. Это 7-й гол бразильца в текущем розыгрыше ЛЧ. По этому показателю он уступает только Эрлингу Холанду («Манчестер Сити», 12 мячей) и Мохамеду Салаху («Ливерпуль», 8).

Весь матч бразильцу на правом фланге обороны противостоял Кайл Уокер – после финального свистка игроки выказали друг другу уважение.

Это первый раз уже в случае с английскими командами – после недавних матчей с «Челси» Винисиусу респектовал Рис Джеймс.