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Кадр дня📸 Винисиус и Уокер, бодавшиеся весь матч, после финального свистка кинулись обнимать друг друга!💪💪💪

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Респект и уважуха, не иначе!

Вингер «Реала» Винисиус открыл счет на 36-й минуте матча против «Манчестер Сити», а матч закончился вничью 1:1. Это 7-й гол бразильца в текущем розыгрыше ЛЧ. По этому показателю он уступает только Эрлингу Холанду («Манчестер Сити», 12 мячей) и Мохамеду Салаху («Ливерпуль», 8).

Весь матч бразильцу на правом фланге обороны противостоял Кайл Уокер – после финального свистка игроки выказали друг другу уважение.

 

Это первый раз уже в случае с английскими командами – после недавних матчей с «Челси» Винисиусу респектовал Рис Джеймс.

 

4 комментария

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Андрей Хенто
Уважение превыше всего, респект!
+17
-1
+16
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57s6w79qhh
Нее. Это не правда. Уокер подошел, чтобы оскорбить Вини. Вини же весь матч его провоцировал обыгрышами, ускорениями. Да ещё и гол забил.
+14
-3
+11
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VuNePonimaete
Не перестаю удивляться, как такой "гадкий провокатор" Винисиус перестает являться таковым в международных турнирах. Может проблема то всё таки не только в нем?
+6
-2
+4
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Fma wozo
Радует такие моменты!
+2
0
+2
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