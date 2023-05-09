Второй сезон подряд «Реал» и «Сити» встречаются в полуфинале Лиги чемпионов.

В прошлом розыгрыше турнира «горожане» уступили «сливочным» со счетом 5:6 по сумме двух встреч. Несмотря на поражение, Фил Фоден с теплом вспоминает об игре на «Сантьяго Бернабеу».

Полузащитник «Ман Сити» поделился эмоциями с журналистами talkSPORT:

«Несмотря на то, что в прошлом году мы проиграли на «Бернабеу», мне нравится «Реал» и его стадион. Атмосфера и игра на таком стадионе действительно невероятны. Я наслаждался каждым моментом, но, конечно, игра пошла не так, как мы хотели, и домой я вернулся расстроеным. Но один только опыт игры на «Бернабеу» был потрясающим».

При этом Фоден полагает, что в этот раз его команде повезет больше:

«Я думаю, что сейчас у нас очень хорошие шансы, поэтому мы должны мыслить позитивно. Мы должны верить в себя. Мы уже доходили до финала и уже показали, что можем это сделать».

В этом сезоне команда Гвардиолы получила серьезное усиление в лице Эрлинга Холанда, который в уже успел забить 51 гол во всех соревнованиях.

Но и «Мадрид» не потерял в качестве за прошедший год. Три дня назад «сливочные» в упорной борьбе с «Осасуной» завоевали Кубок Испании.

Нас, определенно, ждут два огненных матча между первоклассными командами.