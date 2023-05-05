13 комментариев

Кроос остается!

Еще в апреле Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник продлит контракт с «Реалом» до июня 2024 года.

Сегодня журналист порадовал фанатов «сливочных» новым инсайдом. Кроос уже подписал все необходимые документы, скоро «Мадрид» должен официально сообщить о продлении сделки с немцем.

«Подписано, скреплено печатью, скоро будет официальное заявление», – написал Романо в своих соцсетях.

В этом сезоне Кроос провел за «королевский клуб» 44 матча, записав на свой счет два гола и пять ассистов.

Рады, что легенда проведет в «Мадриде» еще сезон?