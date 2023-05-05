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«Подписано, скреплено печатью»: Кроос продлил контракт с «Мадридом», скоро клуб объявит об этом официально

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Кроос остается!

Еще в апреле Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник продлит контракт с «Реалом» до июня 2024 года.

Сегодня журналист порадовал фанатов «сливочных» новым инсайдом. Кроос уже подписал все необходимые документы, скоро «Мадрид» должен официально сообщить о продлении сделки с немцем.

«Подписано, скреплено печатью, скоро будет официальное заявление», – написал Романо в своих соцсетях.

В этом сезоне Кроос провел за «королевский клуб» 44 матча, записав на свой счет два гола и пять ассистов.

Рады, что легенда проведет в «Мадриде» еще сезон?

13 комментариев

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Андрей Хенто
Рад, что Тони решил остаться в Мадриде и провести в клубе, как минимум 10 сезонов. Он заслужил завершить свою карьеру под бурные овации болельщиков на обновленном Бернабеу.
+17
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Manas Boltaev
Лучший трансфер реала ещё за 30 млн, он это точно заслуживает
+13
0
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Alex Torres
До сих пор не понимаю , как Бавария могла из-за своей жадности профукать такой бриллиант ,как Тони
+11
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Спартак Уокер
Кросс всегда пригодится
+3
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Brigande
Ответ Manas Boltaev
Лучший трансфер реала ещё за 30 млн, он это точно заслуживает
Один из лучших , если учесть , что Модрича взяли плюс минус по той же цене .
+2
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Bull Bull
Классссссссс
+2
-1
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Ruslan3132
Отлично! Еще год есть под руководством профессоров Крооса и Модрича у молодых )) после тренировок с такими мастодонтами, Феде, Кама, Чуамени, Себа, Джуд должны расти над собой )
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Эльдар Сулейманов
Так привык к Кроссу в команде не представляю когда он закончит карьеру(
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Мирворис Мирмахмудов
Ответ Alex Torres
До сих пор не понимаю , как Бавария могла из-за своей жадности профукать такой бриллиант ,как Тони
Справедливости ради, он бриллиантом стал в Мадриде
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MBE MBE
отлично
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bkyxfbg5c5
Спасибо Тони!
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Goshan700
Ответ Brigande
Один из лучших , если учесть , что Модрича взяли плюс минус по той же цене .
Тони с самого первого матча в основе, влитой, как тут и был всегда, а Модрич банку полировал сначала
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-1
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Ненастоящий Рияд Марез
Ответ bkyxfbg5c5
Спасибо Тони!
Ага, я тоже очень рада продлению контракта Крооса с "Мадридом". Он настоящая легенда клуба и всегда показывает высокий уровень игры. Так что спасибо, Тони, за твой труд и преданность команде!
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