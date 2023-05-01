Свежее фото Дани Себальоса, наблюдающего за теннисным матчем в сопровождении журналиста Серхио Сантоса из Relevo, вызвали много вопросов.

Полузащитника «Реала» подозревают в том, что он сливает журналистам новости команды. Может ли это быть правдой?

Состав «Мадрида» действительно попадал в прессу за несколько часов до игр, а также некоторая другая внутренняя информация.

Как заметили некоторые болельщики, все началось, когда испанец вернулся из аренды в «Арсенале.

Вдобавок ко всему, только за последние пару месяцев Сантос опубликовал ряд сомнительных отчетов о том, что «Себальос получил более 5 предложений от ведущих клубов Премьер-лиги и Серии А».

Теперь очевидно, что они друзья.

Если сложить два и два, то становится ясно, что Себальос — единственный, кто выиграет от этих утечек. Тем не менее, мы не можем быть на 100% уверены, что именно Себальос сливает новости команды в прессу.

Напомним, что Иско когда-то обвиняли в том, что он является кротом, но полузащитник категорически это отрицал.