В этом сезоне Серхио Аррибас провел 32 матча за «Кастилью», записав на свой счет 18 голов и 7 ассистов.

В основе «Мадрида» полузащитник тоже попробовал свои силы: в Ла Лиге он отыграл 9 минут, в Кубке – 10 минут. В матче клубного ЧМ Серхио даже сумел забить, чем заслужил похвалу от футболистов «королевского клуба».

По информации Relevo, летом Аррибас покинет «Кастилью». У 21-летнего полузащитника пока есть лишь два варианта: перебраться в «Жирону» или пойти на повышение в основу «Мадрида». Но второй вариант кажется маловероятным. Его переход в первую команду «Реала» осложняют два фактора:

1. «Королевский клуб» хочет продлить соглашение с Марко Асенсио;

2. Летом из аренды в «Милане» должен вернуться Браим Диас.

Позиция полузащитника в «Реале» отлично укреплена, так что вряд ли «Мадрид» решит взять юношу в основу. При этом упускать из под крыла такой талант не очень хочется.

А как бы вы поступили на месте руководства? Отпустили бы Серхио в «Жирону» или отправили в основу «Реала»?