Эдер Милитао снова стал улыбаться после скандального разрыва с Каролиной Лимой, матерью его дочери Сесилии.

Защитник вступил в отношения с другим бразильским инфлюэнсером.

Речь идет о Кассии Лоуренсу, которая, кстати, похожа на бывшую возлюбленную Милитао. На самом деле многие обвиняют новую избранницу Эдера в том, что она стала одной из причин его разрыва с Каролиной.

Под последним постом девушки Эдер Милитао оставил три влюбленных смайлика – бдительные поклонники футболиста не могли не заметить такого проявления чувств.

Вчера Кассия была на «Сантьяго Бернабеу», чтобы поддержать Милитао в матче против «Альмерии».