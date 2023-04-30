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Эдер Милитао больше не скрывает отношений с новой возлюбленной

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Эдер Милитао снова стал улыбаться после скандального разрыва с Каролиной Лимой, матерью его дочери Сесилии.

Защитник вступил в отношения с другим бразильским инфлюэнсером.

Речь идет о Кассии Лоуренсу, которая, кстати,  похожа на бывшую возлюбленную Милитао. На самом деле многие обвиняют новую избранницу Эдера в том, что она стала одной из причин его разрыва с Каролиной.

Под последним постом девушки Эдер Милитао оставил три влюбленных смайлика – бдительные поклонники футболиста не могли не заметить такого проявления чувств.

Вчера Кассия была на «Сантьяго Бернабеу», чтобы поддержать Милитао в матче против «Альмерии».

3 комментария

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Nurzhan Assubayev
Я какаю дольше, чем отношения этих футболистов. P.s. админ не удаляй, что естественно, то не безобразно.)))
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Андрей Хенто
Главное, чтобы это не сказывалось в дальнейшем на игре Милитао. В последних двух матчах уровень игры Эдера оставляли желать лучшего.
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Raul Bloodworth
Как можно любить эти силиконовые буфepа ?
0
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