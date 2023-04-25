В команду Карло Анчелотти после поражения в матче с «Жироной» вернулись Карим Бензема, Тибо Куртуа, Эден Азар и Дани Себальос – завтра они готовы встретится завтра с «Альмерией». Но Лука Модрич получил травму и в ближайшее время сыграть не сможет.

У хорвата проблемы с подколенным сухожилием левой ноги, из-за чего он пропустит две недели.

Куртуа восстановился после гастроэнтерита, Азар и Бензема после ушибов, а Себальос уже отбыл дисквалификацию в один матч за накопленные желтые карточки.