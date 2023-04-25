Дани Себальос близок к продлению контракта с «Мадридом», сообщает Relevo.

Клуб планирует подписать с футболистом соглашение до 2026-28 г. Предложение будет сделано после завершения сезона, поэтому пока игрок сосредоточен исключительно на выступлении на поле.

Ожидается, что Себальос примет предложение и останется на «Сантьяго Бернабеу». Приоритетом для испанца всегда была карьера в «Реале», несмотря на интерес топ-клубов, таких как «Бавария».

В этом сезоне Себальос отыграл 38 матчей (14 в «основе») за «сливочных», забил один гол и сделал семь результативных передач.

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