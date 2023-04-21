В рамках 30-го тура Ла Лиги в гости к «Мадриду» приехала «Сельта». «Сливочные» решили не изменять приятной традиции и четвертый раз подряд победили со счетом 2:0.

Весь первый тайм «сливочные» проверяли на прочность Вильяра, но счет смогли открыть лишь на 42-й минуте. Асенсио влетел в штрафную, получил мяч от Винисиуса и с ходу пробил по воротам.

Через три минуты после начала второй половины встречи Марко вновь громко заявил о себе, прибавив к голу ассист. Асенсио навесил с углового в штрафную, где Милитао в эффектном прыжке увеличил преимущество «королевского клуба».

В концовке у «Сельты» было несколько острых моментов, особенно ярко выглядел Аспас. На 77-й минуте Яго мог размочить счет, если бы Куртуа в броске не спас свою команду.

«Мадрид» был лучше соперника, а потому справедливо забирает победу.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Сельты» от Sofascore

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