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Асенсио – лучший! Оценки игроков «Реала» за матч против «Сельты»

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В рамках 30-го тура Ла Лиги в гости к «Мадриду» приехала «Сельта». «Сливочные» решили не изменять приятной традиции и четвертый раз подряд победили со счетом 2:0.

Весь первый тайм «сливочные» проверяли на прочность Вильяра, но счет смогли открыть лишь на 42-й минуте. Асенсио влетел в штрафную, получил мяч от Винисиуса и с ходу пробил по воротам.

Через три минуты после начала второй половины встречи Марко вновь громко заявил о себе, прибавив к голу ассист. Асенсио навесил с углового в штрафную, где Милитао в эффектном прыжке увеличил преимущество «королевского клуба».

В концовке у «Сельты» было несколько острых моментов, особенно ярко выглядел Аспас. На 77-й минуте Яго мог размочить счет, если бы Куртуа в броске не спас свою команду.

«Мадрид» был лучше соперника, а потому справедливо забирает победу.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Сельты» от Sofascore

Как вам игра? Кто впечатлил больше всего?

5 комментариев

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Asad Nizamov
Камавинга лучший по игре с мячом, вдохновляет его дриблинг и отборы
+10
0
+10
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Махмуд Тилавов
Камавинга
+5
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+5
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Doniyor Safarov
Молодежь взялась за дело
+2
0
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Пако
Карим был мало заметным.
0
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0
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Пако
Без Милитао против МанСити будет непросто.
0
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