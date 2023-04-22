Говорит Мадрид
Блог

Интересный выбор. Давид Трезеге назвал трех игроков «Реала» лучшими на своей позиции в Европе

Давид Алаба Давид Алаба
Клубы Клубы
Давид Трезеге Давид Трезеге
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карим Бензема Карим Бензема
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Полузащита — мимо.

Легенда «Ювентуса» Давид Трезеге назвал трех игроков «Реала» лучшими на своей позиции в Европе.

«Лос Бланкос» может похвастаться множеством талантов: команда Карло Анчелотти выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов в прошлом сезоне и на этот раз вновь близка к победе в главном европейском турнире среди клубов.

Трезеге такого же мнения, так как он выбрал трио из «Мадрида» как лучших игроков на своих позициях. В серии вопросов и ответов экс-нападающий заявил (цитата по MadridXtra):

«Лучший вратарь? Куртуа. Лучший центральный защитник? Алаба. Лучший нападающий? Бензема».

Трезеге считает Тибо Куртуа лучшим голкипером в Европе, и с этим трудно не согласиться. В этом сезоне бельгиец находится в отличной форме, проведя 15 из 38 игр «на ноль».

Карим Бензема тоже заслужил оказаться в этом списке, поскольку он является действующим обладателем Золотого мяча, а в этом сезоне капитан «Мадрида» забил 26 голов в 35 играх. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (27) и Лиги чемпионов (15).

А вот выбор Давида Алабы можно назвать спорным, так как австриец выбывал из строя в течение этого сезона. Однако, когда он был в форме, центральный защитник помог мадридцев выиграть 11 (из 34) матчей всухую.

Ну а вы согласны с выбором Давида Трезеге?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Почти согласен, но Милитао наверно лучше Алабы. Алаба часто травмируются в этом сезоне
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Куянец
Полузащита мимо потому что Полузащита не на своём уровне проводит сезон, а еще можно было включить вини он лучший в команде по гол+ пас
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Granero-24
Почти согласен, но Милитао наверно лучше Алабы. Алаба часто травмируются в этом сезоне
Абсолютно верно, амиго. Алаба хорош, но слишком уж часто пропускает игры из-за травм и повреждений. Милитао же из всадника без головы за два сезона сделал семимильные шаги в своём развитии. Один из лучших в мире на своей позиции и не только стал сильнее, как защитник, но еще и наконец-то стал представлять и иногда огорчать соперников со стандартных положений.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий