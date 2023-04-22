Полузащита — мимо.

Легенда «Ювентуса» Давид Трезеге назвал трех игроков «Реала» лучшими на своей позиции в Европе.

«Лос Бланкос» может похвастаться множеством талантов: команда Карло Анчелотти выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов в прошлом сезоне и на этот раз вновь близка к победе в главном европейском турнире среди клубов.

Трезеге такого же мнения, так как он выбрал трио из «Мадрида» как лучших игроков на своих позициях. В серии вопросов и ответов экс-нападающий заявил (цитата по MadridXtra):

«Лучший вратарь? Куртуа. Лучший центральный защитник? Алаба. Лучший нападающий? Бензема».

Трезеге считает Тибо Куртуа лучшим голкипером в Европе, и с этим трудно не согласиться. В этом сезоне бельгиец находится в отличной форме, проведя 15 из 38 игр «на ноль».

Карим Бензема тоже заслужил оказаться в этом списке, поскольку он является действующим обладателем Золотого мяча, а в этом сезоне капитан «Мадрида» забил 26 голов в 35 играх. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (27) и Лиги чемпионов (15).

А вот выбор Давида Алабы можно назвать спорным, так как австриец выбывал из строя в течение этого сезона. Однако, когда он был в форме, центральный защитник помог мадридцев выиграть 11 (из 34) матчей всухую.

Ну а вы согласны с выбором Давида Трезеге?