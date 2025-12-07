Кроос собрал сборную лучших в истории. У фанатов одна претензия – в команде нет самого Тони
Тони Кроос внезапно решил составить символическую сборную лучших футболистов в истории. Своей версией идеальной команды немец поделился в соцсетях:
Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Марсело, Филипп Лам, Зинедин Зидан, Лука Модрич, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдиньо и Роналдо Назарио.
В соцсетях Тони попросил подписчиков оценить его выбор. У болельщиков есть одна большая претензия – в команде не хватает самого Крооса. Фанаты это простили немцу, зная о его скромности.
Недавно у Крооса спросили, станет ли он когда-нибудь тренером «Мадрида» или «Баварии». Экс-полузащитник ответил, что пока сосредоточен на работе с детьми в собственной академии. В начале декабря подопечные Тони провели игру против воспитанников «королевского клуба».
А как вам сборная лучших от Тони?
Каннаваро, Неста, Беккенбауэр - любой.
Но тут главное, что я игру Рамоса видел.
А Беккенбауэр в целом величайший футбольный защитник.