Тони Кроос внезапно решил составить символическую сборную лучших футболистов в истории. Своей версией идеальной команды немец поделился в соцсетях:

Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Марсело, Филипп Лам, Зинедин Зидан, Лука Модрич, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдиньо и Роналдо Назарио.

В соцсетях Тони попросил подписчиков оценить его выбор. У болельщиков есть одна большая претензия – в команде не хватает самого Крооса. Фанаты это простили немцу, зная о его скромности.

Недавно у Крооса спросили , станет ли он когда-нибудь тренером «Мадрида» или «Баварии». Экс-полузащитник ответил, что пока сосредоточен на работе с детьми в собственной академии. В начале декабря подопечные Тони провели игру против воспитанников «королевского клуба».

А как вам сборная лучших от Тони?