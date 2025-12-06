🤣 «Никогда не разбирался в тактике. Что такое 4-3-3?» Марсело доступно объяснил, почему не станет тренером

Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело признался, что фанатам не стоит ждать, когда он начнет тренерскую карьеру.

«Стать тренером? Нет. Смотрю как играют мои дети и этого достаточно, чтобы я предельно нервничал. Поэтому я не смотрю футбол, даже матчи «Реала». Я никогда не понимал тактику. Как я объясню футболисту схему 4-3-3? Это слишком сложно для моей головы.

Какой тип тренеров мне нравится? Не строгие. Карло Анчелотти или Зинедин Зидан. Футболисты любят спокойных тренеров, которые умеют говорить и управлять раздевалкой. Ни один игрок не любит строгих наставников», – признался Марсело.

Фанаты оценили слова бразильца.

💭 «Бро предпочитает счастливо жить с семьей. Не судить же его».

💭 «Это и не нужно для всех футболистов».

💭 «Тишина и мир в окружении детей».

💭 «87% футболистов не понимают тактику».

💭 «Видимо, потому он и играл второго нападающего, когда тренер кричал: «Защита!»