Стал за пределами поля успешнее, чем на нем.

В 2008 году бывший хавбек «Мадрида» Томас Гравесен в возрасте 32 лет решил завершить карьеру. После ухода из профессионального футбола датчанин не привлекает к себе внимания, но как оказалось, ему есть чем похвастаться.

Во время игровой карьеры за некоторые внешние сходства игрок получил прозвище «Бешеный пес». Пять лет Гравесен провел в «Эвертоне», но его также с нежностью, хоть и с легким недоумением, вспоминают в «Мадриде». Ведь игрок был частью эры галактикос.

Томас запомнился как надежный полузащитник оборонительного плана, но было странно видеть его в команде рядом с Роберто Карлосом, Зинедином Зиданом и Роналдо. После года в «Мадриде» он ушел в «Селтик», где стал чемпионом Шотландии.

«У меня было фантастическое время за границей, − сказал Гравесен во время объявления о завершении карьеры. − Я играл и жил в четырех странах».

Удивительно, но игрок до сих пор говорит по-английски со скаузским акцентом, так как продолжительное время прожил в Ливерпуле. Томас встречался с моделью Playbot Кирой Эггерс, а следующий этап его личной датская желтая пресса назвала «тайной».

В конце игровой карьеры Гравесен познакомился с моделью чешского происхождения и агентом по недвижимости Камилой Персе. Отношения с ней привели его в Лас-Вегас.

Молодой Гравесен во времена «Мадрида» уже думал о будущем и вкладывал часть своих доходов в бизнес. Его зарплата на тот момент составляла 85 тысяч фунтов в неделю. Отложенных и вложенных средств хватило, чтобы переехать в Неваду к Персе.

Датский таблоид BT утверждает, что в инвестициях Гравесен был невероятно успешен. Его «портфель» оценивался примерно в 100 млн фунтов. Часть денег он спускал в легендарных казино Лас-Вегаса, так как у него появилась особая страсть к покеру. Удивительно, но хоть он и был завсегдатаем покерных столов «города грехов», ему всегда удавалось оставаться незамеченным и анонимным.

Гравесен и Персе вели в Лас-Вегасе классический образ жизни. В августе 2013 года пара купила огромную виллу в закрытом районе под названием The Canyon Fairways за 1,125 млн долларов. В ней было 10 комнат, 4 спальни и 7 ванных, а также бассейн и гараж на три авто. Соседями стали легендарные теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф, а также Николас Кейдж. В районе много дорогих полей для гольфа.

Кроме этого в автопарке Гравесена появился Mercedes SLR McLaren − спортивный автомобиль, чья стоимость оценивается в 400 тысяч.

«Есть причина, по которой он проводит время именно там, − сказал друг Томаса Никлас Йенсен в 2016 году. − Он выглядит счастливым и как будто ему там хорошо. Но я не должен много об этом рассказывать».

Персе продолжала быть агентом по недвижимости, а Гравесен работал из дома, инвестируя деньги через свою компанию Thomas Holdings. Время от времени он прилетал в Данию, но не собирался оставаться дома.

Однако вскоре его роскошный образ жизни в Вегасе подошел к концу. После расставания с девушкой в 2018 году он вернулся в Данию. В родной стране у него был пентхаус стоимостью 1,6 млн фунтов, который он купил в Вейле в 2010 году.

Теперь Томас Гравесен не живет тайной и роскошной жизнью Вегаса. Последние несколько лет он работает комментатором на канале Discovery. Также его зовут экспертом на матчи АПЛ и сборной Дании.