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Карвахаль — лучший, все остальные — тоже на уровне. Оценки «Реала» за победу над «Челси»

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Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Футбол Футбол

Легко и уверенно.

«Реал» без особых сложностей победил «Челси» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Гости уступали по всем показателям, мадридцы штуромовали ворота противника раз за разом, и на 21-й минуте Бензема открыл счет. На 74-й Асенсио удвоил задел на следующий матч, и до конца встречи лондонцы не нашлись, чем ответить.

Команда Анчелотти теперь имеет большое преимущество, так что у нее есть большая вероятность так же уверенно выйти в полуфинал.

Все игроки «Реала» выступили достойно и уверенно, и портал SofaScore оценил большинство из них достаточно высоко. Самый большой балл получил Дани Карвахаль, который действительно был одним из самых полезных игроков на поле, не только отрабатывая в обороне, но и подключаясь к атакам.

Вот оценки всех игроков:

И показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

Чей вклад в сегодняшнюю победу отметили бы вы?

25 комментариев

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rachidibrahimov
Ответ ZA.RMA
В том сезоне как раз-таки и начались у Дани проблемы с травмами и его начал заменять на позиции Васкес(блин, смешно), поэтому Ашраф бы не помешал и уж точно бы смог прогрессировать и в Мадриде) Конечно, я и сейчас буду рада его возвращению..очень сильный игрок
Да, травмы начались после ухода Ашрафа. Все были уверены, что Дани минимум еще 2-3 сезона, будет держать свой уровень. По этому он и ушел. А на замену был куплен Одри.
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ZA.RMA
Ответ rachidibrahimov
На тот момент, Дани был лучшим ПЗ в мире, а травмы не были частым явлением. Так что, я думаю, Ашраф правильно поступил что ушел. Прогрессировал и сейчас один из лучших, на своей позиции.
В том сезоне как раз-таки и начались у Дани проблемы с травмами и его начал заменять на позиции Васкес(блин, смешно), поэтому Ашраф бы не помешал и уж точно бы смог прогрессировать и в Мадриде)

Конечно, я и сейчас буду рада его возвращению..очень сильный игрок
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rachidibrahimov
Ответ ZA.RMA
Ашраф не захотел бороться за место в основе, хотя был необходим, потому что у Карвахаля были большие травмы на тот момент, но он выбрал более простой путь)
На тот момент, Дани был лучшим ПЗ в мире, а травмы не были частым явлением. Так что, я думаю, Ашраф правильно поступил что ушел. Прогрессировал и сейчас один из лучших, на своей позиции.
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ZA.RMA
Ответ rachidibrahimov
Про выгонят никто и не говорит. Он легенда клуба и один из ментальных лидеров. Достоин завершать карьеру в родном клубе. Но пора уже потихоньку сажать на скамейку, прикупив топового ПЗ. Вместо того чтобы гнаться за крысой Мбаппе, лучше попробовать купить Ашрафа
Ашраф не захотел бороться за место в основе, хотя был необходим, потому что у Карвахаля были большие травмы на тот момент, но он выбрал более простой путь)
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rachidibrahimov
Ответ ZA.RMA
Искать замену, но не пытаться принижать и уже тем более выгонять из команды)
Про выгонят никто и не говорит. Он легенда клуба и один из ментальных лидеров. Достоин завершать карьеру в родном клубе. Но пора уже потихоньку сажать на скамейку, прикупив топового ПЗ. Вместо того чтобы гнаться за крысой Мбаппе, лучше попробовать купить Ашрафа
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ישראל לוין
Вообще не понятно чё за оценки , карвахаль играл как в 23 !? Ну и Вини порадовал
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ZA.RMA
Ответ rachidibrahimov
Карва выдает такой уровень, раз в 10 матчей. Плюс он стал травматичным. Глупо полагаться только на него. Пора искать замену.
Искать замену, но не пытаться принижать и уже тем более выгонять из команды)
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rachidibrahimov
Ответ ZA.RMA
И кто-то всерьёз считает, что на рынке сейчас есть игрок, который сможет полноценно заменить Карву в Реале..
Карва выдает такой уровень, раз в 10 матчей. Плюс он стал травматичным. Глупо полагаться только на него. Пора искать замену.
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Злой Руся
Ответ Asad Nizamov
Сити слишком системна, будет ооооочень тяжело
Бесспорно
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xDe xDe
Ответ VuNePonimaete
вынести нет, пройти да. Сити другого уровня соперник
Согласен. Сити так безыдейно и вяло играть не будет. Но как бы Холанд ни был крут, каким бы лысым ни был Пеп, Реал способен с ними справиться.
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xDe xDe
У Вини почти самая худшая оценка за хороший (не феерил, но здорово сыграл) матч и две голевые?
Сегодня Модрич расстроил слегка. Видимо, просто не попал в игру, или немного не в форме. В первом тайме целых три совершенно несвойственных ему потери мяча на ровном месте. Да и в целом команда не сыграла на свой максимум - у Челси удаление, и играли они совсем невнятно. При всём уважении к фанатам синих, сегодня лондонцев нужно было громить, снимая вопросы перед вторым матчем.
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Asad Nizamov
Ответ 10ztv
зато феликсу тоже 6,9. Он раз 10 мяч терял в перспективных атаках и моменты порол
"Закономерно" не поспоришь
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Tyrone Woodley
Винисиус мне понравился больше.
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Asad Nizamov
Ответ Злой Руся
Вы понимаете что этот Реал может вынести нынешний МС?)) Я только за красивый футбол. Но это Реал! Шарлатан возненавидит все , что связанно с Мадридом
Сити слишком системна, будет ооооочень тяжело
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Андрей Хенто
Карвахаль отличную игру провел, если бы еще не глупейшую левую карточку заработал, цены бы ему не было. Ну и слишком занижена оценка Винисиуса, все-таки можно сказать, что две голевые передачи у него на счету.
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10ztv
Ответ Asad Nizamov
Вини 6,9 ?! За 2 головые и уничтожение Фофаны
зато феликсу тоже 6,9. Он раз 10 мяч терял в перспективных атаках и моменты порол
+6
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VuNePonimaete
Ответ Злой Руся
Вы понимаете что этот Реал может вынести нынешний МС?)) Я только за красивый футбол. Но это Реал! Шарлатан возненавидит все , что связанно с Мадридом
вынести нет, пройти да. Сити другого уровня соперник
+2
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+2
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VuNePonimaete
Ответ ZA.RMA
И кто-то всерьёз считает, что на рынке сейчас есть игрок, который сможет полноценно заменить Карву в Реале..
Карвахаль выдает топ игру в плей-офф ЛЧ, все остальное время он не играет на необходимом уровне. И да, как бы Реалу предлагали Канселу...
+5
-1
+4
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Злой Руся
Вы понимаете что этот Реал может вынести нынешний МС?))
Я только за красивый футбол. Но это Реал!
Шарлатан возненавидит все , что связанно с Мадридом
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ZA.RMA
И кто-то всерьёз считает, что на рынке сейчас есть игрок, который сможет полноценно заменить Карву в Реале..
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VuNePonimaete
Оценку Вини ставил хейтер
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-1
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Ариф Мейланов
Винисиус однозначно больше заслужил. 2 голевые, постоянные обострения. В начале матча фофана его, конечно, переигрывал, но после первого гола защитник сник и винисиус вышел на арену
0
-1
-1
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MADRiD_00
Думаю Вини дали неправильную оценку 6,9. Он сделал два гола, я бы дал ему 7,5.
+3
-1
+2
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белошип
Карвахаль умница,голевую на классе исполнил)
0
0
0
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Asad Nizamov
Вини 6,9 ?! За 2 головые и уничтожение Фофаны
+16
0
+16
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