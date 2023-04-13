25 комментариев

Легко и уверенно.

«Реал» без особых сложностей победил «Челси» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Гости уступали по всем показателям, мадридцы штуромовали ворота противника раз за разом, и на 21-й минуте Бензема открыл счет. На 74-й Асенсио удвоил задел на следующий матч, и до конца встречи лондонцы не нашлись, чем ответить.

Команда Анчелотти теперь имеет большое преимущество, так что у нее есть большая вероятность так же уверенно выйти в полуфинал.

Все игроки «Реала» выступили достойно и уверенно, и портал SofaScore оценил большинство из них достаточно высоко. Самый большой балл получил Дани Карвахаль, который действительно был одним из самых полезных игроков на поле, не только отрабатывая в обороне, но и подключаясь к атакам.

Вот оценки всех игроков:

И показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

Чей вклад в сегодняшнюю победу отметили бы вы?