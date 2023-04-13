25 комментариев

Карвахаль — лучший, все остальные — тоже на уровне. Оценки «Реала» за победу над «Челси»
Легко и уверенно.
«Реал» без особых сложностей победил «Челси» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Гости уступали по всем показателям, мадридцы штуромовали ворота противника раз за разом, и на 21-й минуте Бензема открыл счет. На 74-й Асенсио удвоил задел на следующий матч, и до конца встречи лондонцы не нашлись, чем ответить.
Команда Анчелотти теперь имеет большое преимущество, так что у нее есть большая вероятность так же уверенно выйти в полуфинал.
Все игроки «Реала» выступили достойно и уверенно, и портал SofaScore оценил большинство из них достаточно высоко. Самый большой балл получил Дани Карвахаль, который действительно был одним из самых полезных игроков на поле, не только отрабатывая в обороне, но и подключаясь к атакам.
Вот оценки всех игроков:
И показатели всей команды («Реал» в левой колонке):
Чей вклад в сегодняшнюю победу отметили бы вы?
Конечно, я и сейчас буду рада его возвращению..очень сильный игрок
Сегодня Модрич расстроил слегка. Видимо, просто не попал в игру, или немного не в форме. В первом тайме целых три совершенно несвойственных ему потери мяча на ровном месте. Да и в целом команда не сыграла на свой максимум - у Челси удаление, и играли они совсем невнятно. При всём уважении к фанатам синих, сегодня лондонцев нужно было громить, снимая вопросы перед вторым матчем.
Я только за красивый футбол. Но это Реал!
Шарлатан возненавидит все , что связанно с Мадридом