Даже предупредил будущего соперника.

Вчера «Реал» победил «Барселону» в ответном матче 1/2 Кубка Испании, и теперь мадридцам предстоит встретиться с «Осасуной» в финале.

Именно такой исход предсказал Карло Анчелотти пару месяцев назад.

Эти команды играли друг против друга 18 февраля. В тот день «Лос Бланкос» победили со счетом 2:0, и после матча Анчелотти, разговаривая с главным тренером «Осасуны» Хагоба Аррасате, полушутя сказал: «Мы встретимся в финале Кубка Испании».

Этот момент попал в трансляцию, но, во избежание нарушения авторских прав, поделиться мы им не можем. Но реакция Аррасате понятна и по фото:

Пророчество Карло сбылось — в следующем месяце команды встретятся лицом к лицу в финале Кубка Испании, который пройдет в Севилье.