Он все знал. Пару месяцев назад Анчелотти предсказал, кто будет играть в финале Кубка Испании 🔮
Даже предупредил будущего соперника.
Вчера «Реал» победил «Барселону» в ответном матче 1/2 Кубка Испании, и теперь мадридцам предстоит встретиться с «Осасуной» в финале.
Именно такой исход предсказал Карло Анчелотти пару месяцев назад.
Эти команды играли друг против друга 18 февраля. В тот день «Лос Бланкос» победили со счетом 2:0, и после матча Анчелотти, разговаривая с главным тренером «Осасуны» Хагоба Аррасате, полушутя сказал: «Мы встретимся в финале Кубка Испании».
Этот момент попал в трансляцию, но, во избежание нарушения авторских прав, поделиться мы им не можем. Но реакция Аррасате понятна и по фото:
Пророчество Карло сбылось — в следующем месяце команды встретятся лицом к лицу в финале Кубка Испании, который пройдет в Севилье.
а перед полуфиналами так любой сможет))