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Он все знал. Пару месяцев назад Анчелотти предсказал, кто будет играть в финале Кубка Испании 🔮

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Хагоба Аррасате Хагоба Аррасате
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Даже предупредил будущего соперника.

Вчера «Реал» победил «Барселону» в ответном матче 1/2 Кубка Испании, и теперь мадридцам предстоит встретиться с «Осасуной» в финале.

Именно такой исход предсказал Карло Анчелотти пару месяцев назад.

Эти команды играли друг против друга 18 февраля. В тот день «Лос Бланкос» победили со счетом 2:0, и после матча Анчелотти, разговаривая с главным тренером «Осасуны» Хагоба Аррасате, полушутя сказал: «Мы встретимся в финале Кубка Испании».

Этот момент попал в трансляцию, но, во избежание нарушения авторских прав, поделиться мы им не можем. Но реакция Аррасате понятна и по фото:

Пророчество Карло сбылось — в следующем месяце команды встретятся лицом к лицу в финале Кубка Испании, который пройдет в Севилье.

2 комментария

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StillInTheGame
если бы он это 02 октября сказал, после матча первого круга - вот это было бы предсказание!

а перед полуфиналами так любой сможет))
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белошип
Карло хни не скажет)
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0
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