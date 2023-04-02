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Бензема - лучший, Себальос и Вальехо - худшие. Оценки игрокам «Реала» за матч с «Вальядолидом»

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Футбол Футбол

Безоговорочная победа.

В 27-м туре испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» принимал на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид».

Хозяева одержали разгромную победу, забив сопернику шесть безответных мячей.

Самым ярким событием матча стал хет-трик французского нападающего королевского клуба Карима Бензема, который он оформил в течение 7 минут в первом тайме.

По оценкам портала Sofascore, лучшим игроком в составе сливочных стал Карим Бензема, заработавший 9,8 балла.

Наименьшую оценку получили вышедшие на замену Дани Себальос и Хесус Вальехо - по 6,6. А среди игроков основного состава Давид Алаба - 6,7.

Оценки стартовому составу.

Оценки скамейке запасных.

10 комментариев

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Diduev
Ответ белошип
Надеюсь Бензема продолжит забивать и в кубке Нужно порвать кабинет и выходить в финал,хватит отскоков с ’Негрейры’)
Отскоки 3 матча подряд? Ну-ну
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Иван Колгашкин
ХАЛА Мадрид друзья!!!!
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Wild91688
Ответ дамьен
Интересно, может расскажете наконец, что должен сделать игрок на поле, чтобы заработать 10 баллов?
Стать gnomom,ему бы 10 поставили бы даже за 1 гол
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инна витенберг
Вот и кончились пенальти у Бензема теперь прйдет дело
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дамьен
Интересно, может расскажете наконец, что должен сделать игрок на поле, чтобы заработать 10 баллов?
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Кентуки
Можно же так играть, сделай ротацию старик! Летом уйдий в карнавал! Пусть придет Поч или Нагельсман!
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ZA.RMA
Все-таки оценка «6.6» нельзя назвать худшей…самая низкая, возможно)
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Timati Beweers
Ответ белошип
Надеюсь Бензема продолжит забивать и в кубке Нужно порвать кабинет и выходить в финал,хватит отскоков с ’Негрейры’)
На минуточку, от барсы у нас не отскоки, а поражения по делу... Барса сейчас отличная команда
+3
-3
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белошип
Надеюсь Бензема продолжит забивать и в кубке
Нужно порвать кабинет и выходить в финал,хватит отскоков с ’Негрейры’)
+5
-2
+3
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Андрей Хенто
Все сегодня провели отличный матч, здорово комбинировали. Спасибо команде за такую игру.
+7
-1
+6
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