10 комментариев

Безоговорочная победа.

В 27-м туре испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» принимал на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид».

Хозяева одержали разгромную победу, забив сопернику шесть безответных мячей.

Самым ярким событием матча стал хет-трик французского нападающего королевского клуба Карима Бензема, который он оформил в течение 7 минут в первом тайме.

По оценкам портала Sofascore, лучшим игроком в составе сливочных стал Карим Бензема, заработавший 9,8 балла.

Наименьшую оценку получили вышедшие на замену Дани Себальос и Хесус Вальехо - по 6,6. А среди игроков основного состава Давид Алаба - 6,7.

Оценки стартовому составу.

Оценки скамейке запасных.