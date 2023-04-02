10 комментариев

Бензема - лучший, Себальос и Вальехо - худшие. Оценки игрокам «Реала» за матч с «Вальядолидом»
Безоговорочная победа.
В 27-м туре испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» принимал на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид».
Хозяева одержали разгромную победу, забив сопернику шесть безответных мячей.
Самым ярким событием матча стал хет-трик французского нападающего королевского клуба Карима Бензема, который он оформил в течение 7 минут в первом тайме.
По оценкам портала Sofascore, лучшим игроком в составе сливочных стал Карим Бензема, заработавший 9,8 балла.
Наименьшую оценку получили вышедшие на замену Дани Себальос и Хесус Вальехо - по 6,6. А среди игроков основного состава Давид Алаба - 6,7.
Оценки стартовому составу.
Оценки скамейке запасных.
Нужно порвать кабинет и выходить в финал,хватит отскоков с ’Негрейры’)