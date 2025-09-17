🎥 Алонсо называет Мбаппе ключевым игроком «Мадрида». Килиан мастерски ответил на похвалу

«Мадрид» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Марселем» – 2:1 благодаря двум пенальти от Килиана Мбаппе.

Хаби Алонсо от своего подопечного в восторге. В беседе с прессой тренер хвалит нападающего и называет его ключевым игроком команды. После победы над «Марселем» Хаби давал интервью, пока Килиан стоял рядом и дожидался своей очереди.

Тренер отшутился: «Килиан Мбаппе – ключевой игрок нашей команды. Я сейчас не могу говорить о нем плохо, ведь он стоит в метре от меня».

Уже в интервью другому ресурсу Кики профессионально комментировал похвалу от тренера:

«Я важен, конечно, но я думаю, что важна вообще вся команда. Это тренер хотел донести – каждый на поле должен внести свой вклад в командную игру. Этим мы и занимаемся. Но мы также осознаем, что нам есть, куда расти, сейчас мы в самом начале нового проекта. Мы должны учиться, должны слушать тренера и становиться лучше».

Мбаппе уже вошел в шестерку лучших бомбардиров в истории главного клубного турнира Европы, сравнявшись с голами Томаса Мюллера, – 57 мячей за 88 матчей.

В будущем подвинет Роналду с первого места?