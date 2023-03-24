«Мадриду» повезло, что его вышвырнули». Капелло уговаривал президента «Реала» избавиться от культового бразильского нападащего
«Президент, отпусти его».
Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что он убеждал президента клуба Рамона Кальдерона продать Роналдо.
Легендарный бразилец провел за «Лос Бланкос» 177 матчей, забив 103 гола и отдав 35 результативных передач. Он покинул испанскую столицу в 2007 году, чтобы присоединиться к «Милану».
Разговаривая с изданием Marca, Капелло рассказал, почему он не хотел сохранять Роналдо в «Реале»:
«Мадриду» повезло, что его вышвырнули. Это шутка… Это не шутка, это правда. Я говорил с президентом, я сказал ему: «Мы должны выгнать его».
Он весил 94 килограмма. Я спросил его: «Когда ты выиграл чемпионат мира в Японии и Корее, сколько ты весил?» — он ответил: «84». Как это? Нельзя играть с таким весом. Нужно было сбрасывать, а он не хотел этим заниматься. Ему очень нравилось гулять по ночам, женщины...»
Капелло также рассказал о своей беседе с президентом клуба:
«Я сказал президенту: «Вы должны продать Роналдо», — он меня спросил: «Фабио, Роналду?»
И я попросил: «Президент, отпусти его, ему нравится ночная жизнь, ему нравятся женщины. Он весит 94 килограмма...» — «Большое спасибо, Фабио», — ответил Кальдерон. На следующий день в La Gazetta dello Sport написали: «Роналду в «Милан».
Карьера бразильца в «Милане» была омрачена травмами, он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за команду.
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