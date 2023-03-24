«Президент, отпусти его».

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что он убеждал президента клуба Рамона Кальдерона продать Роналдо.

Легендарный бразилец провел за «Лос Бланкос» 177 матчей, забив 103 гола и отдав 35 результативных передач. Он покинул испанскую столицу в 2007 году, чтобы присоединиться к «Милану».

Разговаривая с изданием Marca, Капелло рассказал, почему он не хотел сохранять Роналдо в «Реале»:

«Мадриду» повезло, что его вышвырнули. Это шутка… Это не шутка, это правда. Я говорил с президентом, я сказал ему: «Мы должны выгнать его».

Он весил 94 килограмма. Я спросил его: «Когда ты выиграл чемпионат мира в Японии и Корее, сколько ты весил?» — он ответил: «84». Как это? Нельзя играть с таким весом. Нужно было сбрасывать, а он не хотел этим заниматься. Ему очень нравилось гулять по ночам, женщины...»

Капелло также рассказал о своей беседе с президентом клуба:

«Я сказал президенту: «Вы должны продать Роналдо», — он меня спросил: «Фабио, Роналду?»

И я попросил: «Президент, отпусти его, ему нравится ночная жизнь, ему нравятся женщины. Он весит 94 килограмма...» — «Большое спасибо, Фабио», — ответил Кальдерон. На следующий день в La Gazetta dello Sport написали: «Роналду в «Милан».

Карьера бразильца в «Милане» была омрачена травмами, он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за команду.