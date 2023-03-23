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«Анчелотти шутит, что будем вместе выбирать состав». Родриго − о слухах, что Карлетто возглавит Бразилию

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Как признался игрок «Мадрида» и сборной Бразилии Родриго Гоэс, слухи о том, что Карло Анчелотти может возглавить бразильцев, обсуждается между тренером и бразильскими игроками. Об этом вингер рассказал в интервью Globo.

«Мы шутим и говорим: «Ух ты, мистер, мы вас так ждем». А он отвечает, что тогда мы будем выбирать состав вместе. Трое, четверо в одной комнате. Помогите определиться с заявкой! (смеется) Мы говорим об этом больше в шутливом тоне, но в каждой шутке, как говорится, есть доля правда. Ситуация там сложная: для того, чтобы оказаться там, нужно покинуть «Мадрид». Так что не могу сказать заранее, как это будет, но, конечно, было бы честью видеть его здесь.

По словам Родриго, у итальянца есть желание тренировать Бразилию:

«Кто не хочет взять на себя такой вызов? Он уважает «Мадрид», но если он уйдет, я считаю, он один из основных претендентов на должность. У него есть опыт, он выиграл все. Он умеет общаться с группой и раздевалкой, что очень важно. Иногда тренеру даже не нужно быть лучшим тактиком, произноси лучшие речи и команда побежит за тобой. В раздевалке он очень хорош, и это имеет значение. Он из тех тренеров, которые делают простые вещи, ничего не выдумывает. Делает то, что должно быть сделано. Иногда мы получаем много  тактики, много того и этого, а иногда это не то, что нам нужно. Он не сходит с ума по тактике, он делает простые вещи и это работает».

Помимо Родриго, на «Бернабеу» также играют Эдер Милитао и Винисиус Жуниор. Контракт Анчелотти с королевским клубом действует до лета 2024 года. Президент федерации футбола Бразилии планирует провести личные переговоры в апреле.

2 комментария

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Ruslan3132
походу дело решенное уже...
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Геннадий Чеботарев
не стоит с этим затягивать. чартер до Рио и бай бай
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