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Анчелотти теряет доверие к Тчуамени, есть реакция игрока

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Карло Анчелотти больше не считает Орельена Тчуамени бесспорным стартовым игроком, о чем свидетельствует тот факт, что он не стартовал в недавних матчах против «Барселоны» и «Ливерпуля», сообщает Marca.

Тренер указывал в интервью, что уровень француза упал после чемпионата мира и теперь он, похоже, предпочитает на этой позиции Эдуардо Камавингу.

Однако Тчуамени не готов сдаваться и будет усердно работать, чтобы вернуть себе стартовую позицию. Орельен не доволен ролью запасного.

23-летний футболист надеется, что предстоящий международный перерыв поможет ему набрать обороты. Камавинга также был вызван на игру, но Дидье Дешам, по-видимому, планирует использовать его на позиции левого защитника.

 

1 комментарий

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Сурхай Лукманов
Пока не играет на те деньги которые заплатил реал
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