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«Реал» уже в полуфинале». Реакция болельщиков на результаты жеребьевки 1/4 финала ЛЧ

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«Реал Мадрид» и «Челси» снова встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Болельщики в социальных сетях рады такому результату жеребьевки, поскольку предыдущая встреча команд в турнире завершилась яркой победой «Мадрида».

В этом сезоне дела «Челси» идут не самым лучшим образом – лондонский клуб занимает только 10-ую строчку в Премьер-лиге. Видимо поэтому ряд болельщиков посчитал, что успех «Мадриду» в четвертьфинале обеспечен.

Давайте посмотрим на реакции фанатов на жеребьевку в социальных сетях:

@AdolfMruk: «Реал» уже в полуфинале. Отличная жеребьёвка – «Реал» раздавит слабый «Челси».

@rxfael17: «Мы короли Европы и ничего не боимся».

@Danizeh: «Пришло время снова их уничтожить».

@_feerluna: «Выиграем 5:0 – хет-трик у Бензема и дубль у Вини».

@thangoycash: «Верю в финал «Реал» - «Наполи».

@a02357388: «Мы здесь, чтобы снова стать чемпионами».

@aporla15vamos: «Вперед за 15 кубком».

@YMAVARES: «В этот раз буду спокойнее, потому что в полуфинале ждет инфаркт».

@100Hag: «Единственное, чего я боюсь – это Мудрик против Карвахаля».

15 комментариев

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Mustang Shelby
Да любого нам подавай мы порвём мы же Реал Мадрид
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Real_v_dushe
Ответ Азиз Ибодуллаев
Интер? Милан?
Нет, с итальянцами нам играть всегда непросто. Мы играли с этим Интером в группе год назад, могу сказать, что они очень хороши в плане тактики и игры вцелом. Да, мы выиграли оба матча, но было непросто, тот Интер был близок к допвремени с финалистом Ливерпулем год назад, победив на Энфилде. Сейчас они намного опытнее, к тому же в чемпионате у них не складывается и остаётся ЛЧ. Милан на мой взгляд сейчас на одном уровне с ними, там 50 на 50. Челси явно нестабильнее и хуже играет, чем итальянские клубы, у них сменился тренер по ходу сезона, очень много новичков, хаос с составом, а у миланцев с тренерами всё в порядке, они давно там работают, там всё системно. Поэтому нам проще Челси на мой взгляд, но 1/2 будет тяжелейшая, конечно, там нам не повезло.
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Нефанатик
Обычно после таких шапкозакидательских настроений следует фиаско. Челси пройти обязаны, а вот на Баварии могут и споткнуться. Сити бесхребетный клуб, они вряд ли пройдут немцев
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Bati Go
1/8 Ливерпул, 1/4 Челси, 1/2 Бавария, финал Наполи и есть 15 кубок
Манчестер Сити раздавит Баварию(
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Real_v_dushe
Думаю, что слабее соперника сейчас объективно для нас нет. Реально по игре и по уровню тренерской мысли слабее нет в 1/4 клуба. Не пройти его будет большой неудачей и собственной глупостью.
Интер? Милан?
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Bati Go
1/8 Ливерпул, 1/4 Челси, 1/2 Бавария, финал Наполи и есть 15 кубок
+1
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Real_v_dushe
Думаю, что слабее соперника сейчас объективно для нас нет. Реально по игре и по уровню тренерской мысли слабее нет в 1/4 клуба. Не пройти его будет большой неудачей и собственной глупостью.
+1
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Андрей Хенто
Ответ Роман
Глупости. В 1/4 каждая команда имеет 50% шанс пройти дальше.
Как в принципе и на любой другой стадии. Каждое противостояние всегда 50 на 50.
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SAKE01
Точно УЕФА греет или замораживает шары, они хотят чтоб португальская или итальянская команда играла финале. Челси раненный зверь нельзя не недооценивать.
+2
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Davron Mamadzhanov
Просто верьте в Реал всем сердцем, и он обязательно выиграет. Не надо кричать в каждом углу что Реал фаворит или уже в полуфинале.
+3
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Олег Шевелев
Реал пора в АПЛ переводить на постоянку
+2
0
+2
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Moscwow
Против Мудрика нет шансов у Реала. Он ведь игрок уровня Мбаппе
+1
0
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Роман
Глупости. В 1/4 каждая команда имеет 50% шанс пройти дальше.
+12
-2
+10
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Sergy Grand
Именно такие комменты не нужны сейчас.
+13
-1
+12
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белошип
Я тоже думал что в кубке разгромим полудохлый банкрот,а они парканули позорный бус и как обычно забили после привоза
Это Я к тому,что не стоит раньше времени отправлять Реал в полуфинал,хоть Мадрид и фаворит в этой паре)
+21
-2
+19
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