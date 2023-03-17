15 комментариев

«Реал Мадрид» и «Челси» снова встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Болельщики в социальных сетях рады такому результату жеребьевки, поскольку предыдущая встреча команд в турнире завершилась яркой победой «Мадрида».

В этом сезоне дела «Челси» идут не самым лучшим образом – лондонский клуб занимает только 10-ую строчку в Премьер-лиге. Видимо поэтому ряд болельщиков посчитал, что успех «Мадриду» в четвертьфинале обеспечен.

Давайте посмотрим на реакции фанатов на жеребьевку в социальных сетях:

@AdolfMruk: «Реал» уже в полуфинале. Отличная жеребьёвка – «Реал» раздавит слабый «Челси».

@rxfael17: «Мы короли Европы и ничего не боимся».

@Danizeh: «Пришло время снова их уничтожить».

@_feerluna: «Выиграем 5:0 – хет-трик у Бензема и дубль у Вини».

@thangoycash: «Верю в финал «Реал» - «Наполи».

@a02357388: «Мы здесь, чтобы снова стать чемпионами».

@aporla15vamos: «Вперед за 15 кубком».

@YMAVARES: «В этот раз буду спокойнее, потому что в полуфинале ждет инфаркт».

@100Hag: «Единственное, чего я боюсь – это Мудрик против Карвахаля».