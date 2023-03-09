«Он делает больше, чем Флорентино». Гути приготовил Хвиче особенный подарок
Легенда «Мадрида» Гути отправил обещанный подарок игроку «Наполи» Хвиче Кварацхелия – свою футболку.
Хвича скоро получит футболку «Реала» с «14» номером Гути и его подписью.
Болельщики Королевского клуба отреагировали в Twitter на жест Гути:
💭Ghost: «Агент Гути, мне это нравится».
💭satriö adhitama: «14» номер сейчас свободен. Совпадение?».
💭Falko: «Гути делает больше, чем Флорентино»
💭RealAsah: «Агент Гути 🔥»
Игрок «Наполи» признался, что Гути был его кумиром в детстве, но возможности купить футболку мадридиста не было, поэтому Хвича сделал ее сам.
Грузинский футболист проводит блестящий сезон в составе «Наполи»: он уже забил 12 голов и сделал 15 ассистов за 27 матчей.
Хотели бы видеть Хвичу в «Реале»?
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