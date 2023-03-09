Легенда «Мадрида» Гути отправил обещанный подарок игроку «Наполи» Хвиче Кварацхелия – свою футболку.

Хвича скоро получит футболку «Реала» с «14» номером Гути и его подписью.

Болельщики Королевского клуба отреагировали в Twitter на жест Гути:

💭Ghost: «Агент Гути, мне это нравится».

💭satriö adhitama: «14» номер сейчас свободен. Совпадение?».

💭Falko: «Гути делает больше, чем Флорентино»

💭RealAsah: «Агент Гути 🔥»

Игрок «Наполи» признался, что Гути был его кумиром в детстве, но возможности купить футболку мадридиста не было, поэтому Хвича сделал ее сам.

Грузинский футболист проводит блестящий сезон в составе «Наполи»: он уже забил 12 голов и сделал 15 ассистов за 27 матчей.

Хотели бы видеть Хвичу в «Реале»?