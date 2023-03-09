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«Он делает больше, чем Флорентино». Гути приготовил Хвиче особенный подарок

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Легенда «Мадрида» Гути отправил обещанный подарок игроку «Наполи» Хвиче  Кварацхелия – свою футболку.

Хвича скоро получит футболку «Реала» с «14» номером Гути и его подписью.

Болельщики Королевского клуба отреагировали в Twitter на жест Гути:

💭Ghost: «Агент Гути, мне это нравится».

💭satriö adhitama: «14» номер сейчас свободен. Совпадение?».

💭Falko: «Гути делает больше, чем Флорентино»

💭RealAsah: «Агент Гути 🔥»

Игрок «Наполи» признался, что Гути был его кумиром в детстве, но возможности купить футболку мадридиста не было, поэтому Хвича сделал ее сам.

Грузинский футболист проводит блестящий сезон в составе «Наполи»: он уже забил 12 голов и сделал 15 ассистов за 27 матчей.

Хотели бы видеть Хвичу в «Реале»?

3 комментария

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Рамиз Бахтияров
Так Хвича неоднократно заявлял что его кумир - Гути
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ARIGAMI ARIGAMI
Прекрасная идея. А вообще были бы неплохо увидеть его в Реале.
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Tigran888
Гути мутит). Хочет заманить Хвичу в Мадрид)).
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