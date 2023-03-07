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После ничьей с «Бетисом» между Анчелотти и Пересом состоялся неприятный разговор. Президент недоволен, что двое футболистов получают недостаточно игрового времени

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Футбол Футбол

У Флорентино вопросы к полузащите.

В воскресенье матч «Реала» против «Бетиса» завершился разочаровывающей нулевой ничьей, из-за чего мадридцы еще больше отстали от лидирующей в Ла Лиге «Барсы».

После матча между Флорентино Пересом и Анчелотти состоялась неприятная беседа. Президент клуба был разочарован решением тренера не выпускать в стартовом составе Дани Себальоса и Марко Асенсио, как сообщает Libertad Digital.

Анчелотти решил, что Орельен Тчуамени и Родриго должны выйти с первых минут. Однако Перес считает, что и Себальос, и Асенсио находятся в хорошей форме и заслуживают того, чтобы получать место в старте в первую очередь. Главный тренер же предпочитает им Тони Крооса, Луку Модрича, Орельена Тчуамени и Родриго.

В этом сезоне «Реал» показывает не лучшие результаты в лиге. Три неудовлетворительных результата подряд снизили шансы мадридцев на чемпионство, и все надежды команды возлагаются на Лигу чемпионов.

На Анчелотти определенно будет оказываться сильное давление, чтобы он второй раз подряд привел команду к победе в ЛЧ.

А как вы считаете, кто должен быть на вершине иерархии полузащиты?

2 комментария

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дамьен
Перес сам виноват, трансферы нужны были летом. Могли Канселу забрать на проблемную позицию
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VuNePonimaete
Не пасуйте на Переса, он работает против нас
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