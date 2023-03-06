Его место занял Карвахаль.

Лукас Васкес был крайне недоволен решением Карло Анчелотти заменить его на Карвахаля в матче против «Бетиса».

Васкес был вне себя от гнева: ударил ногами по сиденью и не пожал руку одному из членов тренерского штаба.

Затем испанец выбросил жилет, предложенный ему чтобы согреться, и сел на скамейку запасных.

Что-то часто стали футболисты выходить из себя, не думаете?