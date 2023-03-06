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😡 Реакция Васкеса на замену в матче с «Бетисом»: избил кресло, выбросил жилет и много ругался 🤬

Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
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Его место занял Карвахаль.

Лукас Васкес был крайне недоволен решением Карло Анчелотти заменить его на Карвахаля в матче против «Бетиса».

Васкес был вне себя от гнева: ударил ногами по сиденью и не пожал руку одному из членов тренерского штаба.

Затем испанец выбросил жилет, предложенный ему чтобы согреться, и сел на скамейку запасных.

Что-то часто стали футболисты выходить из себя, не думаете?

2 комментария

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david lamer
Ответ Alisher Abdullayev
Наверно он хотел отличиться голом или пасом хотя бы. Он не был явным претендентом на замену
не повод так себя вести, доказывать надо на поле
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Alisher Abdullayev
Наверно он хотел отличиться голом или пасом хотя бы. Он не был явным претендентом на замену
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+1
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