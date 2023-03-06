😡 Реакция Васкеса на замену в матче с «Бетисом»: избил кресло, выбросил жилет и много ругался 🤬
Его место занял Карвахаль.
Лукас Васкес был крайне недоволен решением Карло Анчелотти заменить его на Карвахаля в матче против «Бетиса».
Васкес был вне себя от гнева: ударил ногами по сиденью и не пожал руку одному из членов тренерского штаба.
Затем испанец выбросил жилет, предложенный ему чтобы согреться, и сел на скамейку запасных.
Что-то часто стали футболисты выходить из себя, не думаете?
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