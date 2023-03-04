В четверг «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:1, несмотря на владение мячом в 64%. При этом «сливочные» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

На пресс-конференции Анчелотти журналист предположил, что «Мадрид» испытывает трудности с атакой и реализацией. Карло дал отличный ответ:

«У нас нет проблем в атаке. Да, мы не смогли победить в двух последних играх, но за несколько дней до этого мы забили пять на «Энфилде».

Однако Анчелотти признал, что в определенных игровых ситуациях нападающие «Реала» испытывают трудности:

«Нам бывает немного тяжело против команд с низким блоком из-за разных особенностей наших нападающих. Но я не хочу, чтобы в штрафной площади был высокий нападающий, я хочу Карима Бензема, ведь именно его качества помогают нам в атаке. Вот почему мы являемся командой с наибольшим количеством голов в Ла Лиге. Мне не нужен высокий нападающий, ведь если в команде будет такой игрок, нам придется поставлять ему навесы. А это лишило бы пространства Винисиуса и Бензема».

Анчелотти прав в том, что «Мадрид» в этом сезоне остается самой результативной командой Ла Лиги – «сливочные» уже забили 47 голов в чемпионате Испании.

Согласны с Карло?