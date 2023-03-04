Говорит Мадрид
Блог

Журналист предположил, что у «Реала» проблемы с атакой. Анчелотти дал блестящий ответ

Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

В четверг «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:1, несмотря на владение мячом в 64%. При этом «сливочные» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Barcelona earn gutsy 1-0 win at Real in semi-final first leg

На пресс-конференции Анчелотти журналист предположил, что «Мадрид» испытывает трудности с атакой и реализацией. Карло дал отличный ответ:

«У нас нет проблем в атаке. Да, мы не смогли победить в двух последних играх, но за несколько дней до этого мы забили пять на «Энфилде».

Однако Анчелотти признал, что в определенных игровых ситуациях нападающие «Реала» испытывают трудности:

«Нам бывает немного тяжело против команд с низким блоком из-за разных особенностей наших нападающих. Но я не хочу, чтобы в штрафной площади был высокий нападающий, я хочу Карима Бензема, ведь именно его качества помогают нам в атаке. Вот почему мы являемся командой с наибольшим количеством голов в Ла Лиге. Мне не нужен высокий нападающий, ведь если в команде будет такой игрок, нам придется поставлять ему навесы. А это лишило бы пространства Винисиуса и Бензема».

Анчелотти прав в том, что «Мадрид» в этом сезоне остается самой результативной командой Ла Лиги – «сливочные» уже забили 47 голов в чемпионате Испании.

Согласны с Карло?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Для сравнения. У Бензема 111 минут на гол, Асенсио 165 минут на гол и главная звезда, лучший игрок Реала по мнению глоров Реала, несравненный мегаталант Винисиус 278 минут на гол. Топ игрок!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Проблема Реала бегает под 20 номером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий