Говорит Мадрид
Блог

Целый день по сети гуляет видео, где арбитр класико Монтеро говорит Милитао, что Винисиус заслужил красную за фол на де Йонге. А что на самом деле сказал судья?

Хосе Мунуэра Монтеро
Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Эдер Милитао Эдер Милитао
Кубок Испании Кубок Испании
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Докопались до истины.

В сети завирусилось видео, в котором судья класико в полуфинале Кубка Испании Хосе Мунуэра Монтеро якобы говорит Эдеру Милитао, что Винисиус заслужил красную карточку за инцидент с Френки де Йонгом.

Это видео авторства Movistar+. Стриминговый сервис в трансляции расшифровал слова судьи так:

«Эдер, послушай меня, это красная карточка, ты понимаешь? Он схватил его за шею и повалил на землю».

Однако авторитетные испанские издания опровергли эту версию.

Diario Sport, Diario AS и Marca в один голос заявляют, что на самом деле Монтеро сказал Милитао не «es roja [это красная]», а «le coge [он схватил его]».

Так что на самом деле судья сказал защитнику «Реала»:

«Эдер, послушай меня, он схватил его, ты понимаешь? Он схватил его за шею и повалил на землю».

Вскоре после этого Movistar+ удалил то видео со всех своих платформ.

Схватить противника за шею, безусловно, является серьезным нарушением, но в данной ситуации рефери явно не считал, что это достойно дисквалификации.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мел Тур
Автобус имени хави 🤣🤣🤣😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мел Тур
Барса это самый под лый клубец в мире занимается коррупцией судей которые не дают Красную вроде гави
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамьен
И Винни и Гави оба наиграли на красные
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Вини должен был получать вторую желтую за цирковое представление после первой
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий