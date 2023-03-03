Докопались до истины.

В сети завирусилось видео, в котором судья класико в полуфинале Кубка Испании Хосе Мунуэра Монтеро якобы говорит Эдеру Милитао, что Винисиус заслужил красную карточку за инцидент с Френки де Йонгом.

Это видео авторства Movistar+. Стриминговый сервис в трансляции расшифровал слова судьи так:

«Эдер, послушай меня, это красная карточка, ты понимаешь? Он схватил его за шею и повалил на землю».

Однако авторитетные испанские издания опровергли эту версию.

Diario Sport, Diario AS и Marca в один голос заявляют, что на самом деле Монтеро сказал Милитао не «es roja [это красная]», а «le coge [он схватил его]».

Так что на самом деле судья сказал защитнику «Реала»:

«Эдер, послушай меня, он схватил его, ты понимаешь? Он схватил его за шею и повалил на землю».

Вскоре после этого Movistar+ удалил то видео со всех своих платформ.

Схватить противника за шею, безусловно, является серьезным нарушением, но в данной ситуации рефери явно не считал, что это достойно дисквалификации.