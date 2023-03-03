Целый день по сети гуляет видео, где арбитр класико Монтеро говорит Милитао, что Винисиус заслужил красную за фол на де Йонге. А что на самом деле сказал судья?
Докопались до истины.
В сети завирусилось видео, в котором судья класико в полуфинале Кубка Испании Хосе Мунуэра Монтеро якобы говорит Эдеру Милитао, что Винисиус заслужил красную карточку за инцидент с Френки де Йонгом.
Это видео авторства Movistar+. Стриминговый сервис в трансляции расшифровал слова судьи так:
«Эдер, послушай меня, это красная карточка, ты понимаешь? Он схватил его за шею и повалил на землю».
Однако авторитетные испанские издания опровергли эту версию.
Diario Sport, Diario AS и Marca в один голос заявляют, что на самом деле Монтеро сказал Милитао не «es roja [это красная]», а «le coge [он схватил его]».
Так что на самом деле судья сказал защитнику «Реала»:
«Эдер, послушай меня, он схватил его, ты понимаешь? Он схватил его за шею и повалил на землю».
Вскоре после этого Movistar+ удалил то видео со всех своих платформ.
Схватить противника за шею, безусловно, является серьезным нарушением, но в данной ситуации рефери явно не считал, что это достойно дисквалификации.
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