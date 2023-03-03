Кварацхелия рассказал, какой игрок был его кумиром в детстве. Им оказался легендарный Гути:

«Я полюбил футбол из-за Гути, который играл за мадридский «Реал». Когда я был маленьким, в Грузии его футболки не продавались. Тогда я купил белую футболку и на обратной стороне ручкой написал цифру 14. Я всегда надевал эту футболку, когда играл в футбол».

Совсем недавно агент грузина рассказал, что Хвича – поклонник «сливочных», хотя отец и агент игрока поддерживают «Барселону».

Кварацхелия выбрал себе достойного кумира?