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«Реал» воспользовался командой, которая хорошо работала со мной и выиграла ЛЧ»: Бенитес не смирился с увольнением из «Реала»

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Экс-тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о своем недолгом пребывании в клубе в сезоне 2015/16.

«У меня очень хорошие воспоминания о том времени, когда я тренировал первую команду. Тот период был лучше, чем думают люди. Я и мои помощники до сих пор думают, что они не дали нам победить.

Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге мы отставали от «Барселоны» на два очка с игрой в запасе. Но через два месяца «Реал» отставал на 12 очков», — сказал он.

«Другими словами, «Реал» воспользовался командой, которая хорошо работала со мной, а затем, в конце концов, выиграла Лигу чемпионов, и это сработало. Нам не хватало центрального нападающего, который не был подписан».

1 комментарий

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Андрей Хенто
Рафаэля понять можно, он мадридист и конечно разочарован, что его путь завершился в Мадриде вот так бесславно. Благодарю Рафу за то, что он интегрировал Каземиро в игру Мадрида и делал ставку на Лукаса Васкеса. Но говорить о том, что Зидан просто оказался в нужное время в нужном месте и снял чужие сливки - тоже не правильно, своими двумя приходами в Мадрид в непростые периоды и успехами с командой он все всем доказал.
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