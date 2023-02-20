«Реал» воспользовался командой, которая хорошо работала со мной и выиграла ЛЧ»: Бенитес не смирился с увольнением из «Реала»

«У меня очень хорошие воспоминания о том времени, когда я тренировал первую команду. Тот период был лучше, чем думают люди. Я и мои помощники до сих пор думают, что они не дали нам победить.

Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге мы отставали от «Барселоны» на два очка с игрой в запасе. Но через два месяца «Реал» отставал на 12 очков», — сказал он.