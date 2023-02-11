Райан Шерки прокомментировал слухи о том, что Зидан требует его подписания от Переса

О нападающем «Лиона» Райан Шерки недавно заговорили в связи с «Мадридом»: появилась информация о том, что Зинедин Зидан согласится вернуться на «Бернабеу» только если клуб подпишет 19-летнего футболиста.

Испанское издание Marca попросило Шерки прокомментировать новости.

«Все знают, что я мечтаю играть за «Реал Мадрид» - крупнейший клуб в мире. Я каждый день просыпаюсь, чтобы воплотить мою мечту», - заявил футболист.

Шерки ворвался в первую команду «Лиона» в 2020 году и уже провел 85 матчей, забив 12 голов и сделав 13 ассистов.

Хотели бы видеть еще одного нападающего из «Лиона» в «Мадриде»?