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Райан Шерки прокомментировал слухи о том, что Зидан требует его подписания от Переса

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О нападающем «Лиона» Райан Шерки недавно заговорили в связи с «Мадридом»: появилась информация о том, что Зинедин Зидан согласится вернуться на «Бернабеу» только если клуб подпишет 19-летнего футболиста.  

Испанское издание Marca попросило Шерки прокомментировать новости.

«Все знают, что я мечтаю играть за «Реал Мадрид» - крупнейший клуб в мире. Я каждый день просыпаюсь, чтобы воплотить мою мечту», - заявил футболист.

Шерки ворвался в первую команду «Лиона» в 2020 году и уже провел 85 матчей, забив 12 голов и сделав 13 ассистов.

Хотели бы видеть еще одного нападающего из «Лиона» в «Мадриде»?

4 комментария

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Кентуки
Шерки не нап, он как Модрич или КДБ
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Ильяс Сабитов
Сегодня Реал играет в финале. Может победить
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Ильяс Сабитов
Райан Шерки. не плохой вариант для Мадрида
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Mr. Galacticos
чем-то похож на ЗиЗу)
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