💣 Зидан готов возглавить мадридский «Реал». Но у француза есть одно условие

Другой француз.

По информации Diario SPORT, Зинедин Зидан готов возглавить мадридский «Реал».

Однако, француз готов заменить Анчелотти с одним условием - ему нужно точечное усиление.

А именно, Зинедин хочет видеть в команде 19-летнего полузащитника «Лиона» Райана Шерки. Французский хавбек провел в этом сезоне 19 матчей в Лиге 1, отличившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Юный футболист ценится за свою универсальность - он одинаково хорошо владеет обеими ногами, благодаря чему может действовать по всему фронту атаки.

Также любопытно, что он имеет алжирское происхождение, как и Зинедин Зидан.

Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро, но вряд ли «Лион» отпустит его меньше, чем за 50 миллионов.