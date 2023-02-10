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💣 Зидан готов возглавить мадридский «Реал». Но у француза есть одно условие

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Другой француз.

По информации Diario SPORT, Зинедин Зидан готов возглавить мадридский «Реал».

Однако, француз готов заменить Анчелотти с одним условием - ему нужно точечное усиление.

А именно, Зинедин хочет видеть в команде 19-летнего полузащитника «Лиона» Райана Шерки. Французский хавбек провел в этом сезоне 19 матчей в Лиге 1, отличившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Юный футболист ценится за свою универсальность - он одинаково хорошо владеет обеими ногами, благодаря чему может действовать по всему фронту атаки.

Также любопытно, что он имеет алжирское происхождение, как и Зинедин Зидан.

Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро, но вряд ли «Лион» отпустит его меньше, чем за 50 миллионов.

4 комментария

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Андрей Хенто
После того открытого письма, вряд ли Зидан пойдёт третий раз в Мадрид, по крайней мере пока будет Флорентино.
+3
0
+3
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Дмитрий Нуждов
Внебрачный сын Зидана?
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Тиджани Бабангида
Очевидно что это не единственное условие. А усиление «Реалу» необходимо - это понимает и Анчелотти
+2
0
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Shukhrat Ruziyev
и Зидан и мы понимаем что один футболист не меняет сейчас проблему ....
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